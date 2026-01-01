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Nike Academy Camiseta de fútbol Dri-FIT - Niña - Negro/Blanco/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Camiseta de fútbol Dri-FIT - Niña

19,99 €
Negro/Blanco/Negro/Blanco
Playful Pink/Blanco/Playful Pink/Blanco
Carmesí brillante/Blanco/Carmesí brillante/Blanco
Pink Smoke/Blanco/Pink Smoke/Blanco
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Esta camiseta de tejido Knit ligero incorpora nuestra tecnología de capilarización del sudor Dri-FIT para mantener la frescura y la comodidad al entrenar. Además, lleva malla en la espalda y los laterales para proporcionar una mayor transpirabilidad.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Negro/Blanco
  • Modelo: IO5799-010

Nike Academy

19,99 €

Esta camiseta de tejido Knit ligero incorpora nuestra tecnología de capilarización del sudor Dri-FIT para mantener la frescura y la comodidad al entrenar. Además, lleva malla en la espalda y los laterales para proporcionar una mayor transpirabilidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Negro/Blanco
  • Modelo: IO5799-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 145 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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