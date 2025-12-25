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Nike Academy Camiseta de entrenamiento de fútbol de manga larga Dri-FIT con cremallera de 1/4 - Niño/a - Blanco/Blanco/Negro

Materiales reciclados

Nike Academy

Camiseta de entrenamiento de fútbol de manga larga Dri-FIT con cremallera de 1/4 - Niño/a

29 % de descuento
Blanco/Blanco/Negro
Negro/Negro/Blanco
Midnight Navy/Midnight Navy/Blanco
Blue Void/Negro/Blanco/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Blanco
Smoke Grey/Blanco/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Negro/Illusion Green/Illusion Green
Negro/Blanco/Carmesí brillante/Carmesí brillante
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Esta camiseta de manga larga está lista para llevar sus habilidades al siguiente nivel. Hemos combinado el suave tejido Knit con nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras practica.


  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Negro
  • Modelo: HJ3721-100

Nike Academy

29 % de descuento

Esta camiseta de manga larga está lista para llevar sus habilidades al siguiente nivel. Hemos combinado el suave tejido Knit con nuestra tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras practica.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Los orificios para los pulgares ofrecen una mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras tu joven atleta se mueve.
  • Paneles laterales de malla para proporcionar más transpirabilidad.
  • Diseño de cremallera de 1/4 para ofrecer protección cuando está subida y ventilación cuando está bajada.

Detalles del producto

  • Cuerpo/Malla: 100 % poliéster
  • Logotipo Swoosh bordado
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Blanco/Negro
  • Modelo: HJ3721-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 147 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (5)

4.8 estrellas

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Nike Academy Camiseta de entrenamiento de fútbol de manga larga Dri-FIT con cremallera de 1/4 - Niño/a

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