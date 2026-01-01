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Nike Academy Balón de fútbol - Negro/Illusion Green/Off Noir/Blanco

Nike Academy

Balón de fútbol

27,99 €
Negro/Illusion Green/Off Noir/Blanco
Blanco/Carmesí brillante/Anthracite/Negro
Linen/Carmesí brillante/Negro/Negro
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Con la pelota de fútbol Academy, marcarás un montón de goles. La innovadora tecnología OmniSculpt incluye ranuras en relieve en la cubierta que permiten que el aire se desplace alrededor del balón para proporcionar un vuelo más preciso.


  • Color mostrado: Negro/Illusion Green/Off Noir/Blanco
  • Modelo: IQ0642-010

Nike Academy

27,99 €

Con la pelota de fútbol Academy, marcarás un montón de goles. La innovadora tecnología OmniSculpt incluye ranuras en relieve en la cubierta que permiten que el aire se desplace alrededor del balón para proporcionar un vuelo más preciso.

Detalles del producto

  • 67 % goma/10 % poliuretano (PU)/13 % poliéster /10 % etilvinilacetato (EVA)
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Illusion Green/Off Noir/Blanco
  • Modelo: IQ0642-010

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