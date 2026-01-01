 
Imagen 1 de 5
Nike Academy "Alexia Putellas" Camiseta de fútbol Dri-Fit - Niña - Pure Platinum/Sea Coral/Negro

Materiales reciclados

Nike Academy "Alexia Putellas"

Camiseta de fútbol Dri-FIT - Niña

34,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Alexia Putellas crea espacio con recortes creativos y rápidos para llevar siempre a su equipo a la victoria. Esta camiseta Academy, ligera y transpirable, cuenta con tecnología de capilarización del sudor para que puedan moverse y jugar como Alexia sin que el sudor les moleste.


  • Color mostrado: Pure Platinum/Sea Coral/Negro
  • Modelo: IO5797-043

Nike Academy "Alexia Putellas"

34,99 €

Alexia Putellas crea espacio con recortes creativos y rápidos para llevar siempre a su equipo a la victoria. Esta camiseta Academy, ligera y transpirable, cuenta con tecnología de capilarización del sudor para que puedan moverse y jugar como Alexia sin que el sudor les moleste.

Ventajas

  • Costuras laterales con paneles que añaden transpirabilidad para mantener la frescura.
  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % poliéster Malla: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pure Platinum/Sea Coral/Negro
  • Modelo: IO5797-043

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 144 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Academy "Alexia Putellas".

    Nike Academy "Alexia Putellas" Camiseta de fútbol Dri-Fit - Niña

    Nike Academy "Alexia Putellas"

    34,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 5