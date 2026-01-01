Materiales reciclados
Nike Academy "Alexia Putellas"
Camiseta de fútbol Dri-FIT - Niña
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Alexia Putellas crea espacio con recortes creativos y rápidos para llevar siempre a su equipo a la victoria. Esta camiseta Academy, ligera y transpirable, cuenta con tecnología de capilarización del sudor para que puedan moverse y jugar como Alexia sin que el sudor les moleste.
- Color mostrado: Pure Platinum/Sea Coral/Negro
- Modelo: IO5797-043
Nike Academy "Alexia Putellas"
Alexia Putellas crea espacio con recortes creativos y rápidos para llevar siempre a su equipo a la victoria. Esta camiseta Academy, ligera y transpirable, cuenta con tecnología de capilarización del sudor para que puedan moverse y jugar como Alexia sin que el sudor les moleste.
Ventajas
- Costuras laterales con paneles que añaden transpirabilidad para mantener la frescura.
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % poliéster Malla: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pure Platinum/Sea Coral/Negro
- Modelo: IO5797-043
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 144 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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