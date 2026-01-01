Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón de pernera recta con protección UV Dri-FIT - Hombre
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón holgado de pernera recta hace de la comodidad una prioridad absoluta. Está confeccionado con tecnología que capilariza el sudor y protege de los rayos UV, y cuenta con nuestro tejido PerfectStretch, ligero y entallado, para ofrecer un look impecable diseñado para una vida en movimiento.
- Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
- Modelo: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón holgado de pernera recta hace de la comodidad una prioridad absoluta. Está confeccionado con tecnología que capilariza el sudor y protege de los rayos UV, y cuenta con nuestro tejido PerfectStretch, ligero y entallado, para ofrecer un look impecable diseñado para una vida en movimiento.
Optimiza tu descanso
Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.
Mantén la transpirabilidad
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Más ventajas
- Ligero, entallado y elástico en cuatro direcciones, nuestro tejido PerfectStretch está diseñado para seguirte el ritmo durante todo el día.
- Cintura elástica fruncida en la parte posterior para una elasticidad dinámica.
- Bolsillo oculto con cremallera en el interior del bolsillo derecho para guardar objetos pequeños.
Detalles del producto
- Presilla exclusiva para colgar la prenda
- Bragueta con cierre de corchete
- Bolsillos laterales
- Cuerpo: 100 % poliéster. Bolsillos: 86 % poliéster/14 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
- Modelo: IM3631-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 2XL y 191 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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