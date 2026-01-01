Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón de pernera recta con protección UV Dri-FIT - Hombre

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón holgado de pernera recta hace de la comodidad una prioridad absoluta. Está confeccionado con tecnología que capilariza el sudor y protege de los rayos UV, y cuenta con nuestro tejido PerfectStretch, ligero y entallado, para ofrecer un look impecable diseñado para una vida en movimiento.

Optimiza tu descanso

Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.