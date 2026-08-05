Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón chino entallado Dri-FIT - Hombre

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Estos chinos entallados le dan un buen uso, ya que cuentan con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlos fácilmente.
Nike 24.7 PerfectStretch
Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Estos chinos entallados le dan un buen uso, ya que cuentan con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlos fácilmente.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
El bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho cuenta con espacio para la mayoría de teléfonos. El bolsillo de malla incorporado en el lado izquierdo te permite guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Una nueva línea con looks impecables y diseños premium.
—Ishod Wair, skater 24.7
PerfectStretch es un tejido elástico en 4 direcciones que ofrece comodidad y un estilo único que no pasará desapercibido.
Llega más lejos con diseños impecables fabricados con un tejido adaptable y elástico en 4 direcciones.