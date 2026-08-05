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Buenas valoraciones
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón chino entallado Dri-FIT - Hombre - Negro/Negro/Dark Smoke Grey

Materiales reciclados

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalón chino entallado Dri-FIT - Hombre

119,99 €
Negro/Negro/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Caqui
Obsidian/Negro/Dark Obsidian
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Estos chinos entallados le dan un buen uso, ya que cuentan con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlos fácilmente.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Estos chinos entallados le dan un buen uso, ya que cuentan con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlos fácilmente.

Tecnología de capilarización del sudor

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Diseño con seis bolsillos

El bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho cuenta con espacio para la mayoría de teléfonos. El bolsillo de malla incorporado en el lado izquierdo te permite guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.

Más ventajas

  • Cintura elástica y trabillas para el cinturón para ofrecer un ajuste seguro.
  • Este producto ofrece protección UVA y UVB en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.

Detalles del producto

  • Presilla exclusiva en el lado izquierdo de la cintura
  • Trabillas para el cinturón adheridas
  • Cremallera frontal con cierre de corchete
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Bolsillos: 86 % poliéster/14 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6918-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla 32/34 y 185 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 42/32 y 180 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (26)

4.6 estrellas

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón chino entallado Dri-FIT - Hombre

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Completa el look

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Comodidad para todo el día

Una nueva línea con looks impecables y diseños premium.

"Haz lo que más te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero con plena comodidad".

—Ishod Wair, skater 24.7

PerfectStretch

PerfectStretch es un tejido elástico en 4 direcciones que ofrece comodidad y un estilo único que no pasará desapercibido.

Look impecable

Llega más lejos con diseños impecables fabricados con un tejido adaptable y elástico en 4 direcciones.