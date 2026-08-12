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Buenas valoraciones
Nike 24.7 ImpossiblySoft Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Negro/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Crema II/Crema II/College Grey
Selecciona tu tallaGuía de tallas
  • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Con una gran flexibilidad, esta prenda con capilarización del sudor ofrece una comodidad constante.


  • Color mostrado: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Modelo: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Con una gran flexibilidad, esta prenda con capilarización del sudor ofrece una comodidad constante.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Ajuste oversize para ofrecer espacio.

Detalles del producto

  • Logotipo de silicona mate en la manga izquierda
  • Presilla exclusiva para colgar la prenda en la parte posterior del cuello
  • 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Modelo: HQ8193-104

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 180 cm de altura
    • Ajuste oversize: extragrande y espacioso
    • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (85)

4.8 estrellas

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €