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Buenas valoraciones
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón Dri-FIT - Hombre - Negro/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantalón Dri-FIT - Hombre

109,99 €
Negro/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Negro/Burgundy Crush
Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
Selecciona tu tallaGuía de tallas
  • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este pantalón premium se ha diseñado con unas líneas impecables y una tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para darte la comodidad definitiva.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este pantalón premium se ha diseñado con unas líneas impecables y una tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para darte la comodidad definitiva.

Ventajas

  • Tejido ImpossiblySoft suave, cómodo y elástico pensado para acompañarte en todo lo que te propongas.
  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cintura elástica y cordón interior para un ajuste seguro.
  • Bolsillo oculto con cremallera en el interior del bolsillo derecho para guardar objetos pequeños.
  • Bolsillo trasero con cremallera de cierre seguro.

Detalles del producto

  • Presilla de seguridad en el lado izquierdo de la cintura
  • Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex. Interior de los bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6970-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 188 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
    • El producto es amplio; te recomendamos pedir una talla menos de la habitual
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (118)

4.6 estrellas

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón Dri-FIT - Hombre

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Completa el look

Item 3 of 104

Comodidad para todo el día

Una nueva línea con looks impecables y diseños premium.

"Al final, lo que quieres es estar cómodo".

—Aurélien Tchouaméni, futbolista 24.7

ImpossiblySoft

Este tejido de doble punto, optimizado para dar comodidad en el día a día, proporciona una suavidad de otro nivel.

Sensación increíble

Para cualquier atleta, el deporte es un estilo de vida. Hazte con este tejido técnico de lo más suave y elegante para disfrutar de una comodidad increíble.