Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón Dri-FIT - Hombre

Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este pantalón premium se ha diseñado con unas líneas impecables y una tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para darte la comodidad definitiva.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este pantalón premium se ha diseñado con unas líneas impecables y una tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para darte la comodidad definitiva.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
The best
Couch 75
[This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Short guy approved
JPDAZ
[This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Una nueva línea con looks impecables y diseños premium.
—Aurélien Tchouaméni, futbolista 24.7
Este tejido de doble punto, optimizado para dar comodidad en el día a día, proporciona una suavidad de otro nivel.
Para cualquier atleta, el deporte es un estilo de vida. Hazte con este tejido técnico de lo más suave y elegante para disfrutar de una comodidad increíble.