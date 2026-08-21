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Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón de pernera recta Dri-FIT - Hombre - Dark Hazel/Negro/Velvet Brown

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantalón de pernera recta Dri-FIT - Hombre

109,99 €
Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
Camo Green/Negro/Outdoor Green
Negro/Negro/Dark Smoke Grey

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.


  • Color mostrado: Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
  • Modelo: IM3639-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.

Optimiza tu descanso

Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Más ventajas

  • Nuestro suave tejido de doble punto ImpossiblySoft está diseñado para acompañarte durante todo el día.
  • Cintura elástica fruncida en la parte posterior para una elasticidad dinámica.
  • Bolsillo trasero con cremallera para guardar tus cosas de forma segura y bolsillo oculto con cremallera en el interior del bolsillo derecho para los objetos pequeños.

Detalles del producto

  • Presilla exclusiva para colgar la prenda
  • Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
  • Modelo: IM3639-212

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Sin evaluaciones

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft

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