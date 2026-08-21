Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalón de pernera recta Dri-FIT - Hombre
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.
- Color mostrado: Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
- Modelo: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.
Optimiza tu descanso
Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.
Mantén la transpirabilidad
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Más ventajas
- Nuestro suave tejido de doble punto ImpossiblySoft está diseñado para acompañarte durante todo el día.
- Cintura elástica fruncida en la parte posterior para una elasticidad dinámica.
- Bolsillo trasero con cremallera para guardar tus cosas de forma segura y bolsillo oculto con cremallera en el interior del bolsillo derecho para los objetos pequeños.
Detalles del producto
- Presilla exclusiva para colgar la prenda
- Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
- Modelo: IM3639-212
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Sin evaluaciones
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