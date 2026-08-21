Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón de pernera recta Dri-FIT - Hombre

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.

Optimiza tu descanso

Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.