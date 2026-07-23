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Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón corto Dri-FIT - Hombre - Negro/Negro/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantalón corto Dri-FIT - Hombre

94,99 €
Negro/Negro/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Negro/Velvet Brown
Camo Green/Negro/Outdoor Green
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón corto con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón corto con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.

Optimiza tu descanso

Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Más ventajas

  • Nuestro suave tejido de doble punto ImpossiblySoft está diseñado para acompañarte durante todo el día.
  • Cintura elástica con cordón fruncida en la parte posterior para una elasticidad dinámica.
  • Bolsillo oculto con cremallera en el interior del bolsillo derecho para guardar objetos pequeños.

Detalles del producto

  • Presilla exclusiva para colgar la prenda
  • Bolsillos laterales
  • Cuerpo: 48 % poliéster/27 % modal/17 % algodón/8 % spandex. Interior de los bolsillos: 79 % modal/21 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: IQ9048-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • El modelo es Braylan Shelby, jugador universitario de fútbol americano.
    • Shelby mide 195 cm y lleva la talla 2XL.
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón corto Dri-FIT - Hombre

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Más información

    • El modelo es Braylan Shelby, jugador universitario de fútbol americano.
    • Shelby mide 195 cm y lleva la talla 2XL.

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