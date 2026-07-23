Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón corto Dri-FIT - Hombre

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón corto con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñado para recuperarte y prepararte para el día a día, este pantalón corto con capilarización del sudor ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable, perfecta para la recuperación y para volver a la acción.
Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft