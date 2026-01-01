Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Camiseta de manga corta Dri-FIT - Hombre

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Camiseta de manga corta Dri-FIT para hombre
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta camiseta con capilarización del sudor ofrece una sensación de ligereza y una caída fluida gracias a nuestro tejido ImpossiblySoft Light.
- Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
- Modelo: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta camiseta con capilarización del sudor ofrece una sensación de ligereza y una caída fluida gracias a nuestro tejido ImpossiblySoft Light.
Ventajas
- Nike 24.7 está pensado para acompañarte antes y después del entrenamiento con básicos de inspiración deportiva que te permiten rendir al máximo en cada momento.
- La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Confeccionado con un ligero tejido de punto, nuestro tejido ImpossiblySoft Light ofrece una suavidad refinada con una caída fluida.
Detalles del producto
- Presilla exclusiva para colgar la prenda
- 79 % modal/21 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
- Modelo: IQ8273-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Modelo de tallas grandes y para personas altas: talla 3XL y 196 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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