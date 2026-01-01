Nike Store Tlv Port (Partnered)

Nike Store Tlv Port (Partnered)

Abierta • Cierra a las 21:30

Namal 18

TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL

+972 03-529-5392

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Horario de la tienda

lun - jue: 10:00 - 21:30
vie: 9:30 - 21:00
sáb: 10:00 - 22:00
dom: 10:00 - 21:30

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