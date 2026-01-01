Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Cerrada • Abre a las 10:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Recibir indicaciones

Horario de la tienda

lun - jue: 9:30 - 22:00
vie: 9:30 - 15:00
sáb: 10:00 - 23:00
dom: 9:30 - 22:00

Servicios

  • Información de devolución

    Información de devolución

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.

Tiendas cercanas