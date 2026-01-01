Volver a la búsquedaNike Store Azrieli (Partnered)Cerrada • Abre a las 10:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - jue: 9:30 - 22:00vie: 9:30 - 15:00sáb: 10:00 - 23:00dom: 9:30 - 22:00ServiciosInformación de devoluciónEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILCerrada • Abre a las 10:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILCerrada • Abre a las 8:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILCerrada • Abre a las 10:00