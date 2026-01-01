Volver a la búsquedaNike St LukesAbierta • Cierra a las 21:00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - mié: 9:00 - 18:00jue - vie: 9:00 - 21:00sáb: 9:00 - 18:00dom: 10:00 - 17:30ServiciosAcceso anticipado para MembersCompra las novedades e innovaciones más recientes antes que nadie.Reuse-A-ShoeDéjanos tus zapatillas desgastadas y las reciclaremos en material Nike Grind.Obtén más información aquí.Información de devoluciónEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZAbierta • Cierra a las 17:30Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZAbierta • Cierra a las 17:30Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZAbierta • Cierra a las 19:00