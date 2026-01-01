Nike St Lukes

Nike St Lukes

Abierta • Cierra a las 21:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

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Horario de la tienda

lun - mié: 9:00 - 18:00
jue - vie: 9:00 - 21:00
sáb: 9:00 - 18:00
dom: 10:00 - 17:30

Servicios

  • Acceso anticipado para Members

    Acceso anticipado para Members

    Compra las novedades e innovaciones más recientes antes que nadie.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Déjanos tus zapatillas desgastadas y las reciclaremos en material Nike Grind.

  • Información de devolución

    Información de devolución

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.

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