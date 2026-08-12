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Roba Nike Black Friday 2026

(717)
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
30 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
LeBron "Old Glory"
LeBron "Old Glory" Nike Samarreta de bàsquet - Home
LeBron "Old Glory"
Nike Samarreta de bàsquet - Home
30 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift Breathe
Pantalons curts de running de cintura mitjana amb eslip integrat Dri-FIT de 6 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 20 cm - Dona
29 % de descompte
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta - Home
Nike Sportswear
Samarreta - Home
30 % de descompte
Nike Club
Nike Club Pantalons curts oberts de teixit Woven - Home
Nike Club
Pantalons curts oberts de teixit Woven - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Samarreta cropped - Dona
Nike Sportswear Chill Knit
Samarreta cropped - Dona
30 % de descompte
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Producte esgotat
Nike Tempo
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons curts folgats de teixit Fleece de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Nike Sportswear
Pantalons curts folgats de teixit Fleece de cintura mitjana de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Pantalons curts de tennis Dri-FIT de 15 cm - Home
Materials reciclats
NikeCourt Advantage
Pantalons curts de tennis Dri-FIT de 15 cm - Home
30 % de descompte
Jordan Flight Club
Jordan Flight Club Samarreta - Home
Jordan Flight Club
Samarreta - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalons curts de teixit French Terry - Nen/a
Producte esgotat
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalons curts de teixit French Terry - Nen/a
30 % de descompte
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike Indy Light Support
Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
29 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de 13 cm - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Primera equipació Stadium Atlètic de Madrid 2025/26
Primera equipació Stadium Atlètic de Madrid 2025/26 Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Atlètic de Madrid 2025/26
Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
30 % de descompte
Nike Miler
Nike Miler Pantalons curts de running de 13 cm 2 en 1 Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Miler
Pantalons curts de running de 13 cm 2 en 1 Dri-FIT - Home
29 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running 2 en 1 de tir mitjà Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running 2 en 1 de tir mitjà Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike One Fitted
Nike One Fitted Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Crop top de tirants Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Academy
Nike Academy Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
Materials reciclats
Nike Academy
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
30 % de descompte
Nike Victory
Nike Victory Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Victory
Samarreta de tirants de tennis Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Samarreta - Home
Nike Sportswear Club
Samarreta - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta
Nike Sportswear
Samarreta
28 % de descompte
Club Nike Sportswear
Club Nike Sportswear Samarreta de màniga curta - Dona
Club Nike Sportswear
Samarreta de màniga curta - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
28 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dessuadora esportiva amb caputxa - Nen/a
Nike Sportswear
Dessuadora esportiva amb caputxa - Nen/a
30 % de descompte
Nike Stride
Nike Stride Pantalons curts híbrids de 13 cm Dri-FIT de running - Home
Materials reciclats
Nike Stride
Pantalons curts híbrids de 13 cm Dri-FIT de running - Home
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Samarreta brodada - Nena
Jordan Brooklyn Essentials
Samarreta brodada - Nena
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts 2 en 1 - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts 2 en 1 - Dona
29 % de descompte
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike
Nike Samarreta de punt amb estampat floral - Nen/a petit/a
Novetats
Nike
Samarreta de punt amb estampat floral - Nen/a petit/a
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Samarreta de running de màniga curta Dri-FIT - Dona
29 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons curts - Home
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons curts - Home
30 % de descompte
Nike Tempo
Nike Tempo Pantalons curts de running Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Pantalons curts de running Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat - Dona
29 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Indy
Nike Indy Sostenidors esportius de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Indy
Sostenidors esportius de subjecció lleugera - Dona
29 % de descompte
NikeSKIMS Dri-FIT
NikeSKIMS Dri-FIT Mitjons alts Dri-FIT (3 parells) - Dona
NikeSKIMS Dri-FIT
Mitjons alts Dri-FIT (3 parells) - Dona
30 % de descompte
Nike Miler
Nike Miler Pantalons curts de running Dri-FIT de 13 cm amb eslip integrat - Home
Materials reciclats
Nike Miler
Pantalons curts de running Dri-FIT de 13 cm amb eslip integrat - Home
30 % de descompte
Nike Zenvy
Nike Zenvy Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
Nike Zenvy
Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts Dri-FIT de 13 cm - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts Dri-FIT de 13 cm - Nena
28 % de descompte
Jordan
Jordan Bòxers de cotó Core (paquet de 3) - Nen/a
Jordan
Bòxers de cotó Core (paquet de 3) - Nen/a
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT UV - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Part superior de running amb cremallera d'un quart Dri-FIT UV - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts de teixit Woven amb eslip integrat - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de teixit Woven amb eslip integrat - Dona
30 % de descompte
Nike Academy
Nike Academy Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Academy
Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Home
30 % de descompte
Nike Stride
Nike Stride Pantalons curts Dri-FIT amb eslip incorporat de 18 cm de running - Home
Materials reciclats
Nike Stride
Pantalons curts Dri-FIT amb eslip incorporat de 18 cm de running - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de futbol americà - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de futbol americà - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta oversized de setí - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Samarreta oversized de setí - Dona
30 % de descompte
Nike Academy+
Nike Academy+ Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
Materials reciclats
Nike Academy+
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
28 % de descompte
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT One
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior cenyida sense mànigues amb cremallera d'un quart - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior cenyida sense mànigues amb cremallera d'un quart - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior ajustada de màniga curta - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior ajustada de màniga curta - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Strike
Nike Strike Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
Materials reciclats
Nike Strike
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
30 % de descompte
Nike Tech
Nike Tech Pantalons de teixit Fleece amb la vora oberta i blocs de colors - Home
Materials reciclats
Nike Tech
Pantalons de teixit Fleece amb la vora oberta i blocs de colors - Home
30 % de descompte
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One Seamless Front
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons curts - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons curts - Dona
30 % de descompte
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Faldilla de tennis de cintura alta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Slam
Faldilla de tennis de cintura alta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pantalons curts lleugers de teixit Woven - Home
Materials reciclats
Nike Windrunner
Pantalons curts lleugers de teixit Woven - Home
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
29 % de descompte
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Part superior de golf de coll rodó - Home
Nike Fairway Fresh
Part superior de golf de coll rodó - Home
30 % de descompte
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
30 % de descompte
Nike
Nike Samarreta de running Dri-FIT - Home
Nike
Samarreta de running Dri-FIT - Home
28 % de descompte
Nike Tech
Nike Tech Pantalons curts oversized de teixit Fleece - Home
Nike Tech
Pantalons curts oversized de teixit Fleece - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de canalé cenyida de màniga llarga - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de canalé cenyida de màniga llarga - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalons Dri-FIT versàtils amb cremalleres a les vores - Home
Materials reciclats
Nike Unlimited
Pantalons Dri-FIT versàtils amb cremalleres a les vores - Home
30 % de descompte
Nike One
Nike One Pantalons curts de teixit Woven amb eslip integrat - Dona
Materials reciclats
Nike One
Pantalons curts de teixit Woven amb eslip integrat - Dona
30 % de descompte
Nike Academy
Nike Academy Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Academy
Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Home
30 % de descompte
Nike Stride
Nike Stride Pantalons curts Dri-FIT amb eslip incorporat de 18 cm de running - Home
Materials reciclats
Nike Stride
Pantalons curts Dri-FIT amb eslip incorporat de 18 cm de running - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de futbol americà - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de futbol americà - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta oversized de setí - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Samarreta oversized de setí - Dona
30 % de descompte
Nike Academy+
Nike Academy+ Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
Materials reciclats
Nike Academy+
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
28 % de descompte
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
Materials reciclats
Nike Therma-FIT One
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior cenyida sense mànigues amb cremallera d'un quart - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior cenyida sense mànigues amb cremallera d'un quart - Dona
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Part superior ajustada de màniga curta - Dona
Materials reciclats
Nike Sportswear
Part superior ajustada de màniga curta - Dona
30 % de descompte
Nike Swift
Nike Swift Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Swift
Pantalons curts de running cenyits amb cintura alta i butxaques de 10 cm - Dona
30 % de descompte
Nike Strike
Nike Strike Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
Materials reciclats
Nike Strike
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Home
30 % de descompte
Nike Tech
Nike Tech Pantalons de teixit Fleece amb la vora oberta i blocs de colors - Home
Materials reciclats
Nike Tech
Pantalons de teixit Fleece amb la vora oberta i blocs de colors - Home
30 % de descompte
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One Seamless Front
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons curts - Dona
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons curts - Dona
30 % de descompte
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Faldilla de tennis de cintura alta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
NikeCourt Slam
Faldilla de tennis de cintura alta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Windrunner
Nike Windrunner Pantalons curts lleugers de teixit Woven - Home
Materials reciclats
Nike Windrunner
Pantalons curts lleugers de teixit Woven - Home
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
29 % de descompte
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Part superior de golf de coll rodó - Home
Nike Fairway Fresh
Part superior de golf de coll rodó - Home
30 % de descompte
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
Materials reciclats
Nike AeroSwift
Pantalons curts de running de 8 cm amb eslip integrat Dri-FIT ADV - Dona
30 % de descompte
Nike
Nike Samarreta de running Dri-FIT - Home
Nike
Samarreta de running Dri-FIT - Home
28 % de descompte
Nike Tech
Nike Tech Pantalons curts oversized de teixit Fleece - Home
Nike Tech
Pantalons curts oversized de teixit Fleece - Home
30 % de descompte
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta de canalé cenyida de màniga llarga - Dona
Nike Sportswear
Samarreta de canalé cenyida de màniga llarga - Dona
30 % de descompte
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta Dri-FIT - Dona
30 % de descompte
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalons Dri-FIT versàtils amb cremalleres a les vores - Home
Materials reciclats
Nike Unlimited
Pantalons Dri-FIT versàtils amb cremalleres a les vores - Home
30 % de descompte