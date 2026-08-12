Amb almenys un 50 % de materials sostenibles: roba

Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts - Nena
Supervendes
Nike Pro
Pantalons curts - Nena
27,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
Producte esgotat
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Tempo
Samarreta de tirants de running Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sostenidors esportius - Nena
Supervendes
Nike Swoosh
Sostenidors esportius - Nena
27,99 €
Nike One
Nike One Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
39,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
44,99 €
Primera equipació Match FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Match FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Home
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Supervendes
Primera equipació Match FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Authentic Nike Aero-FIT - Home
159,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de tirants amb sostenidors esportius de subjecció mitjana ajustables i amb coixinet - Dona
39,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
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Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalons curts de teixit Woven Dri-FIT - Nen
Supervendes
Nike Multi
Pantalons curts de teixit Woven Dri-FIT - Nen
22,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
42,99 €
Segona equipació Match FC Barcelona 2026/27
Segona equipació Match FC Barcelona 2026/27 Pantalons curts de futbol Authentic Kobe Aero-FIT - Home
Materials reciclats
Segona equipació Match FC Barcelona 2026/27
Pantalons curts de futbol Authentic Kobe Aero-FIT - Home
79,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Pantalons curts 20 cm Dri-FIT de bàsquet - Home
Materials reciclats
Nike DNA Academy
Pantalons curts 20 cm Dri-FIT de bàsquet - Home
34,99 €
Strike Països Baixos
Strike Països Baixos Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
Supervendes
Strike Països Baixos
Part superior de futbol de màniga curta Nike Dri-FIT - Home
54,99 €
Nike One
Nike One Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
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Materials reciclats
Nike One
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
29,99 €
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Home
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Home
109,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalons curts d'entrenament Dri-FIT - Nen/a
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Supervendes
Nike Miler
Pantalons curts d'entrenament Dri-FIT - Nen/a
29,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman
Materials reciclats
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Primera equipació Stadium Austràlia 2026
Primera equipació Stadium Austràlia 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Austràlia 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Samarreta de running sense mànigues Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike Swift Butterfly
Samarreta de running sense mànigues Dri-FIT - Dona
42,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanats Dri-FIT - Nena
Materials reciclats
Nike One
Leggings acampanats Dri-FIT - Nena
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Part superior de running de màniga curta Dri-FIT - Home
Materials reciclats
Nike Miler
Part superior de running de màniga curta Dri-FIT - Home
39,99 €

Roba confeccionada amb almenys un 50 % de materials sostenibles

Aquests productes contenen com a mínim un 50 % de teixit de cotó orgànic, polièster reciclat o una mescla de cotó orgànic i polièster reciclat. El cotó orgànic es cultiva sense productes químics sintètics i consumeix menys aigua que el cotó convencional. El polièster reciclat redueix els residus i la petjada de carboni.

Analitzem cada element dels nostres productes perquè et sentis genial quan te'ls posis. Seguint el nostre compromís zero, ens fixem en la producció, la recol·lecció i el processament de cadascun dels materials per fabricar els nostres productes. Ens centrem en els productes que fem servir més habitualment, com el polièster i el cotó. El polièster reciclat redueix els residus i les emissions de carboni en un 30 % aproximadament en comparació amb el polièster nou. A més, la producció de cotó orgànic consumeix menys aigua i productes químics que la de cotó convencional. El nostre objectiu és oferir la mateixa alta qualitat i el mateix rendiment reduint l'impacte mediambiental.

Obtén més informació sobre sostenibilitat a Nike. Entre altres coses, t'explicarem com treballem per fabricar productes de manera responsable i contribuïm a protegir l'entorn on vivim i juguem.