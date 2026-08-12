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Bosses d'esport

(37)
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (petita, 40 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (petita, 40 l)
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (extrapetita, 24 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (extrapetita, 24 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 L)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 L)
49,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Bossa d'esport (petita, 31 l)
Materials reciclats
Nike Utility Power 2.0
Bossa d'esport (petita, 31 l)
64,99 €
Nike
Nike Bossa d'esport d'entrenament (24 l)
Supervendes
Nike
Bossa d'esport d'entrenament (24 l)
39,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Bossa d'esport (mitjana, 51 l)
Materials reciclats
Nike Utility Power 2.0
Bossa d'esport (mitjana, 51 l)
69,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 L)
Materials reciclats
Nike Brasilia 9.5
Bossa d'esport d'entrenament (gran, 95 L)
49,99 €
Nike One
Nike One Bossa d'esport (35 l)
Materials reciclats
Nike One
Bossa d'esport (35 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (petita, 41 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (petita, 41 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Monogram (40 l)
Jordan
Bossa d'esport Monogram (40 l)
149,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Collectors (45 l)
Jordan
Bossa d'esport Collectors (45 l)
149,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
47,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Collectors (44 l)
Jordan
Bossa d'esport Collectors (44 l)
159,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia 9.5
Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
47,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
Nike Academy Team
Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
42,99 €
FC Barcelona 2026/27
FC Barcelona 2026/27 Nike Academy Bossa d’esport M
FC Barcelona 2026/27
Nike Academy Bossa d’esport M
49,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport amb monograma (25 l)
Jordan
Bossa d'esport amb monograma (25 l)
124,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport perforada (40 l)
Jordan
Bossa d'esport perforada (40 l)
159,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport perforada (25 l)
Jordan
Bossa d'esport perforada (25 l)
129,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)
Nike Academy Team
Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)
47,99 €
Jordan Paris Saint-Germain
Jordan Paris Saint-Germain Bossa d'esport (62,5 l)
Jordan Paris Saint-Germain
Bossa d'esport (62,5 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Minibossa d'esport d'ant amb monograma (3 l)
Jordan
Minibossa d'esport d'ant amb monograma (3 l)
74,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Bossa d'esport (62,5 l)
Jordan Quai 54
Bossa d'esport (62,5 l)
59,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport petita Monogram (3 l)
Novetats
Jordan
Bossa d'esport petita Monogram (3 l)
74,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Bossa d'esport embuatada - Dona
NikeSKIMS
Bossa d'esport embuatada - Dona
159,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (48,5 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)
Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)
47,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bossa d'esport de futbol (petita, 40 l)
Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (petita, 40 l)
37,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Bossa d'esport (30 l)
Jordan Essentials
Bossa d'esport (30 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport (petita, 41 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport (petita, 41 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport amb monograma d'ant (25 l)
Jordan
Bossa d'esport amb monograma d'ant (25 l)
134,99 €
París Saint-Germain 2026/27 Academy Bossa d'esport M
París Saint-Germain 2026/27 Academy Bossa d'esport M París Saint-Germain Nike Academy Bossa d’esport M
París Saint-Germain 2026/27 Academy Bossa d'esport M
París Saint-Germain Nike Academy Bossa d’esport M
49,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (68,8 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (68,8 l)
54,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (48,5 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
49,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Brasil (68,8 l)
Jordan
Bossa d'esport Brasil (68,8 l)
69,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Bossa d'esport embuatada - Dona
NikeSKIMS
Bossa d'esport embuatada - Dona
159,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (48,5 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
49,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport d'entrenament (mitjana, 60 l)
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)
Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (gran, 95 l)
47,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (mitjana, 60 l)
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Bossa d'esport de futbol (petita, 40 l)
Nike Academy
Bossa d'esport de futbol (petita, 40 l)
37,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Bossa d'esport (30 l)
Jordan Essentials
Bossa d'esport (30 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Bossa d'esport (petita, 41 l)
Materials reciclats
Nike Brasilia
Bossa d'esport (petita, 41 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport amb monograma d'ant (25 l)
Jordan
Bossa d'esport amb monograma d'ant (25 l)
134,99 €
París Saint-Germain 2026/27 Academy Bossa d'esport M
París Saint-Germain 2026/27 Academy Bossa d'esport M París Saint-Germain Nike Academy Bossa d’esport M
París Saint-Germain 2026/27 Academy Bossa d'esport M
París Saint-Germain Nike Academy Bossa d’esport M
49,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (68,8 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (68,8 l)
54,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Element (48,5 l)
Jordan
Bossa d'esport Element (48,5 l)
49,99 €
Jordan
Jordan Bossa d'esport Brasil (68,8 l)
Jordan
Bossa d'esport Brasil (68,8 l)
69,99 €

Bosses d'esport per viatjar amb molt d'estil

Les bosses d'esport Nike mantenen tota la roba i els accessoris protegits tant per anar al gimnàs com a una escapada durant el cap de setmana. Aquestes bosses incorporen múltiples butxaques, corretges regulables per a les espatlles i dues nanses per mantenir les teves coses segures i seques, i proporcionar opcions de transport versàtils. Tant si portes altres coses com si vols tenir les mans lliures, descobreix bosses d'esport amb clip lateral, que transforma les bosses en una bossa creuada pràctica per portar-la còmodament. Troba la bossa adequada per a qualsevol ocasió amb les motxilles, bosses de mà i bosses amb cordó de Nike.

Nike ofereix bosses en una gran varietat de colors i estils, per a home, dona i nen/a, per satisfer els estils de vida frenètics. Tria la mida adequada per a les teves necessitats: bosses d'esport extra petites, petites, mitjanes o grans. Les opcions més petites són ideals per portar els bàsics, com ara sabatilles i roba. No obstant això, si necessites transportar equipament més gran o molts productes, les opcions mitjanes o grans són les millors. Llueix el Nike Swoosh o mostra l'orgull pel teu equip amb la teva bossa d'esport ideal.