Bosses d'esport per viatjar amb molt d'estil
Les bosses d'esport Nike mantenen tota la roba i els accessoris protegits tant per anar al gimnàs com a una escapada durant el cap de setmana. Aquestes bosses incorporen múltiples butxaques, corretges regulables per a les espatlles i dues nanses per mantenir les teves coses segures i seques, i proporcionar opcions de transport versàtils. Tant si portes altres coses com si vols tenir les mans lliures, descobreix bosses d'esport amb clip lateral, que transforma les bosses en una bossa creuada pràctica per portar-la còmodament. Troba la bossa adequada per a qualsevol ocasió amb les motxilles, bosses de mà i bosses amb cordó de Nike.
Nike ofereix bosses en una gran varietat de colors i estils, per a home, dona i nen/a, per satisfer els estils de vida frenètics. Tria la mida adequada per a les teves necessitats: bosses d'esport extra petites, petites, mitjanes o grans. Les opcions més petites són ideals per portar els bàsics, com ara sabatilles i roba. No obstant això, si necessites transportar equipament més gran o molts productes, les opcions mitjanes o grans són les millors. Llueix el Nike Swoosh o mostra l'orgull pel teu equip amb la teva bossa d'esport ideal.