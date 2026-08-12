Bàsics per a l'estiu Calçat

(98)
Nike P-6000
Nike P-6000 Sabatilles - Home
Supervendes
Nike P-6000
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Xancletes - Home
Nike Calm 2.0
Xancletes - Home
49,99 €
Nike Victori One
Nike Victori One Xancletes - Home
Nike Victori One
Xancletes - Home
37,99 €
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Sabatilles de running de carretera - Dona
Nike Structure Plus
Sabatilles de running de carretera - Dona
179,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sabatilles de running de carretera - Home
Materials reciclats
Nike Vomero 18
Sabatilles de running de carretera - Home
159,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Pegasus 42
Sabatilles de running de carretera - Dona
139,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Xancletes - Nen/a
Novetats
Nike Calm 2.0
Xancletes - Nen/a
39,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Sabatilles - Home
Nike Air Max Moto 2K
Sabatilles - Home
30 % de descompte
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Rift Breathe
Sabatilles - Dona
30 % de descompte
Nike P-6000
Nike P-6000 Sabatilles - Home
Nike P-6000
Sabatilles - Home
30 % de descompte
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sabatilles - Dona
Air Jordan Skyline Low
Sabatilles - Dona
89,99 €
Nike Victory One
Nike Victory One Xancletes - Dona
Nike Victory One
Xancletes - Dona
37,99 €
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Sabatilles - Dona
Nike ReactX Rejuven8
Sabatilles - Dona
69,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Sabatilles de training - Home
Nike Free Metcon 7
Sabatilles de training - Home
129,99 €
Nike Rejuven8 Run OG SP
Nike Rejuven8 Run OG SP Sabatilles - Dona
Nike Rejuven8 Run OG SP
Sabatilles - Dona
129,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Sabatilles - Home
Supervendes
Nike Air Force 1 '07 LV8
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Free Ride
Nike Free Ride Sabatilles de running - Nen/a
Nike Free Ride
Sabatilles de running - Nen/a
79,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Sabatilles de running de carretera - Nen/a
Nike Pegasus 42
Sabatilles de running de carretera - Nen/a
99,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Sabatilles
+1
Supervendes
Nike P-6000
Sabatilles
119,99 €
Nike Marina
Nike Marina Xancletes - Dona
Nike Marina
Xancletes - Dona
29,99 €
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandàlies - Dona
Nike Air Max Koko
Sandàlies - Dona
99,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Dona
Supervendes
Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Dona
139,99 €
Air Jordan Skyline Low LE
Air Jordan Skyline Low LE Sabatilles - Home
Air Jordan Skyline Low LE
Sabatilles - Home
99,99 €
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Sandàlies - Nen/a
Jordan Hydrip
Sandàlies - Nen/a
49,99 €
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Xancletes - Home
Nike ReactX Rejuven8
Xancletes - Home
59,99 €
Nike P-6000 Utility
Nike P-6000 Utility Sabatilles - Nen/a
Nike P-6000 Utility
Sabatilles - Nen/a
94,99 €
Nike Marina
Nike Marina Xancletes - Home
Nike Marina
Xancletes - Home
29,99 €
Nike Kawa
Nike Kawa Xancletes - Nen/a i nen/a petit/a
Supervendes
Nike Kawa
Xancletes - Nen/a i nen/a petit/a
29,99 €
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Sabatilles - Home
Nike Ava X Mesh
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Sabatilles de running de carretera - Home
Materials reciclats
Nike Revolution 8
Sabatilles de running de carretera - Home
64,99 €
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Sabatilles - Home
Nike ReactX Rejuven8
Sabatilles - Home
69,99 €
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Dona
Nike Downshifter 14
Sabatilles de running de carretera - Dona
69,99 €
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Sabatilles - Home
Air Jordan 1 Low SE
Sabatilles - Home
139,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Sabatilles de training - Dona
Materials reciclats
Nike Flex Train
Sabatilles de training - Dona
79,99 €
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Sabatilles - Home
Nike Tennis Classic
Sabatilles - Home
99,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Sabatilles de running de carretera - Dona
Nike Vomero Plus
Sabatilles de running de carretera - Dona
179,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Esclops per a abans del partit - Dona
Pròximament
Nike Mind 001
Esclops per a abans del partit - Dona
89,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Xancletes - Nen/a petit/a
Supervendes
Nike Calm 2.0
Xancletes - Nen/a petit/a
29,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Sabatilles de running de carretera - Home
Nike Vomero Plus
Sabatilles de running de carretera - Home
179,99 €
Nike Kawa
Nike Kawa Xancletes - Nadó i infant
Nike Kawa
Xancletes - Nadó i infant
27,99 €
Nike Vomero Prèmium
Nike Vomero Prèmium Sabatilles de running de carretera - Dona
Nike Vomero Prèmium
Sabatilles de running de carretera - Dona
229,99 €
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Xancletes - Dona
Nike ReactX Rejuven8
Xancletes - Dona
59,99 €
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Xancletes - Nen/a
Jordan Hydrip
Xancletes - Nen/a
27,99 €
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Sabatilles - Home
Nike Air Max 90 Premium
Sabatilles - Home
149,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Revolution 8
Sabatilles de running de carretera - Dona
64,99 €
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Sabatilles - Dona
Nike Air Superfly
Sabatilles - Dona
109,99 €
Jordan Franchise
Jordan Franchise Xancletes
Jordan Franchise
Xancletes
32,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Sabatilles de training - Dona
Nike Free Metcon 7
Sabatilles de training - Dona
129,99 €
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Sabatilles de tennis per a pista ràpida - Dona
Nike Vapor Pro 3 PRM
Sabatilles de tennis per a pista ràpida - Dona
139,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Sabatilles de training - Home
Materials reciclats
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Sabatilles de training - Home
89,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Sabatilles - Dona
Nike Air Rift
Sabatilles - Dona
129,99 €
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sabatilles - Dona
Air Jordan Skyline Low
Sabatilles - Dona
99,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Sabatilles de golf
Nike Air Max '95 G
Sabatilles de golf
199,99 €
Nike Calm
Nike Calm Esclops - Home
Materials reciclats
Nike Calm
Esclops - Home
69,99 €
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Sabatilles de competició de carretera - Dona
Nike Alphafly 3
Sabatilles de competició de carretera - Dona
309,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Sabatilles de running de carretera - Dona
Nike Pegasus Premium
Sabatilles de running de carretera - Dona
209,99 €
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandàlies - Nen/a petit/a
Jordan OTDR
Sandàlies - Nen/a petit/a
49,99 €
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandàlies - Nadó i infant
Jordan OTDR
Sandàlies - Nadó i infant
44,99 €
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Sabatilles de golf
Nike Air Max 90 G
Sabatilles de golf
159,99 €
Nike Free Ride
Nike Free Ride Sabatilles de running - Nen/a petit/a
Nike Free Ride
Sabatilles de running - Nen/a petit/a
69,99 €
Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Sabatilles - Dona
Nike Moon Shoe OG
Sabatilles - Dona
99,99 €
Nike Roshe G
Nike Roshe G Sabatilles de golf
Nike Roshe G
Sabatilles de golf
109,99 €
Nike Ava X
Nike Ava X Sabatilles - Nen/a
Nike Ava X
Sabatilles - Nen/a
94,99 €
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike P-6000 By You
Sabatilles personalitzables - Home
149,99 €
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Max 1 By You
Sabatilles personalitzables - Home
169,99 €
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike P-6000 By You
Sabatilles personalitzables - Dona
149,99 €
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Max 95 By You
Sabatilles personalitzables - Home
209,99 €
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Sandàlies - Nen/a petit/a
Jordan Hydrip
Sandàlies - Nen/a petit/a
44,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Vomero 18
Sabatilles de running de carretera - Dona
159,99 €
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Sabatilles de running de carretera - Home
Nike Structure Plus
Sabatilles de running de carretera - Home
179,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Nen/a
Nike V5 RNR
Sabatilles - Nen/a
74,99 €
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Sabatilles de tennis per a pista ràpida - Dona
Nike Vapor Pro 3 PRM
Sabatilles de tennis per a pista ràpida - Dona
139,99 €
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Sabatilles de training - Home
Materials reciclats
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Sabatilles de training - Home
89,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Sabatilles - Dona
Nike Air Rift
Sabatilles - Dona
129,99 €
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Sabatilles - Dona
Air Jordan Skyline Low
Sabatilles - Dona
99,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Sabatilles - Home
Nike Air Force 1 '07
Sabatilles - Home
119,99 €
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Sabatilles de golf
Nike Air Max '95 G
Sabatilles de golf
199,99 €
Nike Calm
Nike Calm Esclops - Home
Materials reciclats
Nike Calm
Esclops - Home
69,99 €
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Sabatilles de competició de carretera - Dona
Nike Alphafly 3
Sabatilles de competició de carretera - Dona
309,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Sabatilles de running de carretera - Dona
Nike Pegasus Premium
Sabatilles de running de carretera - Dona
209,99 €
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandàlies - Nen/a petit/a
Jordan OTDR
Sandàlies - Nen/a petit/a
49,99 €
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandàlies - Nadó i infant
Jordan OTDR
Sandàlies - Nadó i infant
44,99 €
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Sabatilles de golf
Nike Air Max 90 G
Sabatilles de golf
159,99 €
Nike Free Ride
Nike Free Ride Sabatilles de running - Nen/a petit/a
Nike Free Ride
Sabatilles de running - Nen/a petit/a
69,99 €
Nike Moon Shoe OG
Nike Moon Shoe OG Sabatilles - Dona
Nike Moon Shoe OG
Sabatilles - Dona
99,99 €
Nike Roshe G
Nike Roshe G Sabatilles de golf
Nike Roshe G
Sabatilles de golf
109,99 €
Nike Ava X
Nike Ava X Sabatilles - Nen/a
Nike Ava X
Sabatilles - Nen/a
94,99 €
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike P-6000 By You
Sabatilles personalitzables - Home
149,99 €
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Max 1 By You
Sabatilles personalitzables - Home
169,99 €
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Sabatilles personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike P-6000 By You
Sabatilles personalitzables - Dona
149,99 €
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Sabatilles personalitzables - Home
Personalitza
Personalitza
Nike Air Max 95 By You
Sabatilles personalitzables - Home
209,99 €
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Sandàlies - Nen/a petit/a
Jordan Hydrip
Sandàlies - Nen/a petit/a
44,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Vomero 18
Sabatilles de running de carretera - Dona
159,99 €
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Sabatilles de running de carretera - Home
Nike Structure Plus
Sabatilles de running de carretera - Home
179,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles - Nen/a
Nike V5 RNR
Sabatilles - Nen/a
74,99 €