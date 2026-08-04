Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Dona

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Materials reciclats
Nike ACG Pegasus Trail
Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i tracció adherent.
Unes sabatilles fetes per als senders amb la reactivitat que ja coneixes de la carretera. Les ACG Pegasus Trail són perfectes per córrer quilòmetres per paisatges pintorescs amb comoditat i amortiment. Ens hem assegurat que tinguin l'adherència que necessites per a la tracció en terrenys humits. I l'ajust? L'avantpeu més ample proporciona espai addicional per moure els dits.
La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat.
Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.
Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança.
Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.9 estrelles
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
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Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
Les ACG Pegasus Trail estan dissenyades per als corredors que busquen aventures per tot tipues de terreny. Estan dissenyades per a terrenys mixtos, camins moderadament tècnics i recorreguts que barregen carretera i senders, amb un amortiment reactiu i una subjecció segura.
Una entresola d'escuma ReactX amb una alçada superior més alta proporciona un amortiment durador i reactiu i una sensació d'estabilitat a la planta del peu. Ajuda els corredors a mantenir la comoditat i la sensació de contacte en terrenys irregulars.
Hem afegit més escuma ReactX per augmentar l'amortiment en comparació amb les versions anteriors. L'avantpeu més ample també proporciona més espai, mentre que la sola exterior renovada ajuda a oferir una subjecció òptima en camins irregulars o moderadament tècnics.
La sola exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) està dissenyada per proporcionar adherència en senders humits i en terrenys irregulars i accidentats.
L'escuma ReactX ofereix una sensació reactiva i estable sota els peus. A més, ajuda a absorbir els impactes i manté la sensació de contacte dels corredors amb el terreny quan la precisió és important.
Un ajust actualitzat proporciona més espai a l'avantpeu, cosa que permet que els dits dels peus es moguin de manera natural durant les curses més llargues. Una sensació de seguretat al voltant de la part mitjana del peu ajuda a gaudir d'una trepitjada segura en terrenys irregulars.
Les ACG Pegasus Trail estan dissenyades per passar sense problemes de l'asfalt a camins sense asfaltar i combinen un amortiment reactiu amb una tracció preparada per al trail.
Un drop del taló a la puntera de 8 mm proporciona una sensació d'equilibri que funciona bé tant per a corredors que venen de sabatilles d'asfalt com per a qualsevol persona que busqui una trepitjada fluida en terrenys mixtos.
Ideals per a
Terreny
Amortiment
Pes de les sabatilles
Drop del taló a la puntera
Pes de les sabatilles
247 g aprox. (número 39 de dona)
Drop del taló a la puntera
8 mm
Tecnologia
Escuma ReactX i goma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)
Rebecca Kohne
Atleta ACG