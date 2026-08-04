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Puntuació alta
Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Dona - Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II

Materials reciclats

Nike ACG Pegasus Trail

Sabatilles de trail running - Dona

149,99 €
Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
Negre/Anthracite/Negre
Summit White/Phantom/Safety Orange/Negre
Negre/Anthracite/Summit White
Ghost/Mineral Slate/Sea Glass/Cement Grey
Barely Green/Light Bone/Tattoo/Lila platejat
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Platejat clar/Safety Orange/Phantom
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  • Color mostrat: Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
  • Model: HV8121-200

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i tracció adherent.

Unes sabatilles fetes per als senders amb la reactivitat que ja coneixes de la carretera. Les ACG Pegasus Trail són perfectes per córrer quilòmetres per paisatges pintorescs amb comoditat i amortiment. Ens hem assegurat que tinguin l'adherència que necessites per a la tracció en terrenys humits. I l'ajust? L'avantpeu més ample proporciona espai addicional per moure els dits.

Part superior de malla Engineered

La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat.

Entresola d'escuma ReactX

Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.

Sola exterior d'alta tracció

Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança.

Puntera redissenyada

Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.

Detalls del producte

  • Pes: 247 g aprox. (número 39 de dona)
  • Drop del taló a la puntera: 8 mm
  • Color mostrat: Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
  • Model: HV8121-200

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (28)

4.9 estrelles

  • ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes

    Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2

    Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.

  • Great Trail Shoe

    linda194399236

    This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.

  • Nike ACG Pegasus Trail

    ΕιρήνηΚ62052694

    Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ

Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Dona

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

PREGUNTES FREQÜENTS (8)

Per a qui són més adequades les ACG Pegasus Trail?

Les ACG Pegasus Trail estan dissenyades per als corredors que busquen aventures per tot tipues de terreny. Estan dissenyades per a terrenys mixtos, camins moderadament tècnics i recorreguts que barregen carretera i senders, amb un amortiment reactiu i una subjecció segura.

Quina tecnologia d'amortiment fan servir les ACG Pegasus Trail?

Una entresola d'escuma ReactX amb una alçada superior més alta proporciona un amortiment durador i reactiu i una sensació d'estabilitat a la planta del peu. Ajuda els corredors a mantenir la comoditat i la sensació de contacte en terrenys irregulars.

Com han millorat les ACG Pegasus Trail respecte a les versions anteriors?

Hem afegit més escuma ReactX per augmentar l'amortiment en comparació amb les versions anteriors. L'avantpeu més ample també proporciona més espai, mentre que la sola exterior renovada ajuda a oferir una subjecció òptima en camins irregulars o moderadament tècnics.

Com funciona la sola exterior de les ACG Pegasus Trail en superfícies humides i terrenys tècnics?

La sola exterior Nike Trail All Terrain Compound (ATC) està dissenyada per proporcionar adherència en senders humits i en terrenys irregulars i accidentats.

Com equilibren les ACG Pegasus Trail l'amortiment amb la sensació de córrer per senders?

L'escuma ReactX ofereix una sensació reactiva i estable sota els peus. A més, ajuda a absorbir els impactes i manté la sensació de contacte dels corredors amb el terreny quan la precisió és important.

Com s'adapten les ACG Pegasus Trail a les curses de trail més llargues?

Un ajust actualitzat proporciona més espai a l'avantpeu, cosa que permet que els dits dels peus es moguin de manera natural durant les curses més llargues. Una sensació de seguretat al voltant de la part mitjana del peu ajuda a gaudir d'una trepitjada segura en terrenys irregulars.

Com gestionen les ACG Pegasus Trail els canvis de carretera a sender?

Les ACG Pegasus Trail estan dissenyades per passar sense problemes de l'asfalt a camins sense asfaltar i combinen un amortiment reactiu amb una tracció preparada per al trail.

Quin és el drop del taló a la puntera de les ACG Pegasus Trail i per a qui són més adequades?

Un drop del taló a la puntera de 8 mm proporciona una sensació d'equilibri que funciona bé tant per a corredors que venen de sabatilles d'asfalt com per a qualsevol persona que busqui una trepitjada fluida en terrenys mixtos.

Adherència i comoditat per a tots els terrenys. Fetes per causar estralls en qualsevol superfície.

Ideals per a

Trail running

Terreny

Moderadament tècnic

Amortiment

Reactivitat

Pes de les sabatilles

247 g aprox. (número 39 de dona)

Drop del taló a la puntera

8 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

247 g aprox. (número 39 de dona)

Drop del taló a la puntera

8 mm

Tecnologia

Escuma ReactX i goma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)

Característiques de rendiment

  • Sola exterior d'alta tracció

    Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança.

  • Entresola d'escuma ReactX

    Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona un retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.

  • Puntera redissenyada

    Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.

  • Part superior de malla Engineered

    La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat.

Rebecca Kohne

"Vull que les sabatilles em donin confiança i seguretat, així que aquest model va genial per córrer en terrenys tècnics. Sento que tinc el control."

Rebecca Kohne

Atleta ACG

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