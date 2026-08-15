ACG Dolomiti Pantalons curts - Home

Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
Materials reciclats
Per posar a prova aquests pantalons curts, els vam portar a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Allà, vam fer senderisme per les muntanyes i vam explorar coves. El veredicte? L'ajust relaxat, combinat amb la tecnologia repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV, fa que siguin perfectes per fer senderisme.
ACG Dolomiti
Per posar a prova aquests pantalons curts, els vam portar a les Dolomites, al nord-est d'Itàlia. Allà, vam fer senderisme per les muntanyes i vam explorar coves. El veredicte? L'ajust relaxat, combinat amb la tecnologia repel·lent a l'aigua i resistent als raigs UV, fa que siguin perfectes per fer senderisme.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4 estrelles
Bermuda ottimi
PierAngeloV210600080
Bermuda da hiking molto belli e leggerissimi, perfetti per le ormai bollenti (anche in montagna) estati europee.
No zip pockets anymore
AndreyS155260400
There used to be 2 very functional zip front pockets in previous models. Not anymore, so it is just basic shorts.
Heavy shorts with plenty of pocket space
Ncaaofficial1988
[This review was collected as part of a promotion.] I bought these shorts as we were traveling to Europe and they do have a lot of pocket space but they are a little heavy.
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
ACG Dolomiti