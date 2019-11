Com et pots enamorar del running

Mantén la flama encesa

Celebra el començament de cada carrera

És molt d'hora i s'està molt bé al llit, o ha estat un dia llarg i només vols aclofar-te al sofà, però t'estàs cordant les sabatilles de totes maneres. La part més difícil de cada cursa? Començar. "Pren-te un minut per reconèixer el teu esforç", diu el Coach. "Després dels primers 100 metres, tot es torna més fàcil".

Enfronta't amb les carreres dolentes

Posem-nos seriosos: és possible que no puguis arribar a ser el corredor llegendari que aspires a ser cada vegada que corres. I no passa res. "Si vols mesurar l'èxit i la millora, no hi ha millor manera de fer-ho que acabar una mala cursa. Això demostra que tens força física i mental", diu el Coach.

Afegeix altres entrenaments per millorar la força

"Cal esforçar-se per mantenir-se sa", afirma el Coach. Millorar la musculatura que no s'enforteix amb el running et pot ajudar a córrer distàncies més llargues i durant més temps. Els exercicis de tors, l'enfortiment dels malucs i la tonificació de la part superior del cos són fonamentals per suportar l'impacte dels quilòmetres. El Nike Training Club inclou entrenaments dissenyats específicament per millorar la força i l'equilibri i per augmentar la flexibilitat.

iOS

Android

Escolta al teu cos

Necessites un esmorzar enorme després d'una carrera molt llarga? Fes-ho. Et cal estirar-te a terra durant 10 minuts? Cap problema. "És crucial que les carreres siguin divertides per mantenir la motivació", diu el Coach. "La celebració és un component important de la recuperació". Com a mínim, pren-te un minut per reconèixer de què és capaç el teu cos.