Nike St Lukes

Nike St Lukes

Tancada • Obre demà a les 9:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

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Horari de la botiga

dl. - dc.: 9:00 - 18:00
dj. - dv.: 9:00 - 21:00
ds.: 9:00 - 18:00
dg.: 10:00 - 17:30

Serveis

  • Accés anticipat per a Members

    Accés anticipat per a Members

    Aconsegueix alguns dels nostres productes més esperats i innovadors abans que ningú.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Porta'ns les sabatilles que ja no facis servir i les reciclarem per fer Nike Grind.

  • Informació sobre les devolucions

    Informació sobre les devolucions

    Aquesta botiga no accepta les devolucions de comandes realitzades a Nike.com o a la Nike App.

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