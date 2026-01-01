Directori de botiguesCerca una Nike StoreMostra el mapaAlbània (2)Alemanya (28)Algèria (3)Aràbia Saudita (41)Argentina (11)Armènia (3)Austràlia (45)Àustria (8)Azerbaidjan (1)Bahrain (2)Bèlgica (12)Bielorússia (2)Bòsnia i Hercegovina (4)Brasil (21)Bulgària (8)Canadà (41)Corea (República de) (271)Croàcia (3)Dinamarca (5)Egipte (11)Emirats Àrabs Units (31)Eslovàquia (2)Eslovènia (2)Espanya (36)Estats Units (252)Estònia (5)Filipines (36)Finlàndia (2)França (57)Geòrgia (5)Grècia (14)Hong Kong (6)Hongria (7)Índia (104)Indonèsia (19)Iraq (2)Irlanda (3)Israel (36)Itàlia (51)Japó (50)Jordània (3)Kazakhstan (6)Kènia (1)Kirguizistan (1)Kuwait (9)Letònia (5)Líban (5)Lituània (6)Luxemburg (1)Macau (2)Macedònia del Nord (3)Malàisia (14)Malta (2)Marroc (4)Mèxic (44)Moldàvia (1)Montenegro (2)Nigèria (1)Noruega (2)Nova Zelanda (9)Oman (3)Països Baixos (17)Polònia (35)Portugal (7)Qatar (5)Regne Unit (51)Romania (13)Sèrbia (13)Singapur (8)Sud-àfrica (14)Suècia (3)Suïssa (5)Tailàndia (17)Taiwan (12)Turquia (59)Txèquia (11)Ucraïna (15)Uruguai (2)Uzbekistan (2)Xile (24)Xina continental (2663)Xipre (3)