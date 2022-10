Nike Next%

Tant si el teu objectiu és restablir un rècord mundial com si només vols superar la teva millor marca personal, les victòries a la cursa comencen durant l'entrenament. Les Nike Air Zoom Tempo NEXT% proporcionen avantatges quantificables per ajudar-te a córrer de manera més eficient i salvar la distància entre les carreres d'entrenament diàries i la competició. "Són unes sabatilles que estan dissenyades per entrenar la velocitat i per preparar el cos per a la cursa", explica Elliott Heath, responsable de productes de Nike. "La idea darrere del disseny de les NEXT% és millorar constantment".