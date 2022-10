Paul George segueix superant-se

Paul George

Paul George és un dels jugadors més determinats de la lliga. La seva dedicació i determinació l'han portat a seguir superant-se per assolir tots els objectius, malgrat els incomptables obstacles que ha hagut de fer front per viure el somni de ser jugador de bàsquet professional.

Per retre homenatge a la trajectòria de PG i recordar les noves generacions que hi ha moltes maneres d'arribar al cim, Nike ha creat un estendard fet a mida que representa la mentalitat "Keep Rising" del jugador.

L'estendard, que va revelar George juntament amb dos jugadors joves que van inspirar-se en la seva història, quedarà penjat per a l'eternitat al St. Monica Catholic High School de Santa Monica (Califòrnia, EUA) per inspirar les noves generacions de jugadors de bàsquet.

Vam parlar amb Paul durant la inauguració de l'estendard per saber què significa "Keep Rising" per a ell i per rebre consells sobre com cadascú pot arribar fins al cim de l'esport.