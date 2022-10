PG 6

Paul George sempre s'esforça per millorar i arribar més lluny. PG és un gran jugador ambivalent i és implacable tant quan juga com a defensa com a l'hora d'atacar. Per dominar ambdues posicions a la pista, Paul George necessita gaudir de la comoditat adient, jugui on jugui. Les PG 6 estan dissenyades amb la innovadora tecnologia d'escuma React de Nike perquè George tingui l'amortiment necessari per superar els quatre quarts. Aquestes sabatilles són lleugeres i reactives, perfectes per a qualsevol persona que vulgui millorar el seu joc.