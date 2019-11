Et presentem Sally Nnamani

Tanmateix, quan no competia, li costava relacionar-se amb les seves companyes. "Era reservada i no interaccionava amb la gent. El meu entrenador era fantàstic i em donava exercicis per practicar, però no sabia com fer que m'integrés a l'equip".

Com més jugava Sally, més s'adonava que la comunicació era tan important com acumular punts. "Si vols guanyar i, sobretot, si vols obtenir una gran victòria, no tens altre remei que parlar amb les teves companyes. Hi ha d'haver un sentit de companyonia".

A la universitat, es va adonar que la capacitat d'interaccionar amb les seves companyes d'equip a la pista també portava millores a les resta de la seva vida. "Amb l'esport, em vaig començar a sentir còmoda provant coses noves, i així va ser com vaig començar a fer d'entrenadora".