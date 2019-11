Quan era petita, Asa Mohammed tenia dificultats per expressar-se. Sentia ràbia i ressentiment, però no trobava les paraules necessàries per canalitzar aquestes emocions fins que va descobrir la dansa.

Va anar a classes de dansa quan era petita i va estudiar una gran varietat d'estils, des del ballet fins al hip-hop, però va ser a The Movement Factory, un estudi de dansa del barri Peckham de Londres, on va descobrir un lloc on podia explorar el seu art. També va ser allà on es va adonar que podia ajudar els altres a trobar nous mitjans per expressar-se.