Viure i menjar sense sentir-se culpable

És molt important no sentir-te culpable, enfadar-te o penedir-te quan no segueixes al 100 % el teu programa. No és l'ideal que menjar certs aliments provoqui sentiments negatius que condueixin a una espiral cap a la direcció oposada als teus objectius. (Aixequeu la mà si us sona la frase "Com que ja he arruïnat el dia amb unes gofres, tant se val si menjo una hamburguesa amb patates per sopar".)



En lloc de turmentar-te, deixar-te emportar per les males decisions o menysprear tot el treball dur, intenta una de les estratègies següents la pròxima vegada.