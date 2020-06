Tres variacions de rem amb manuelles per treballar la força del tronc superior

03. Rem inclinat altern

Músculs que es treballen: trapezis, espatlles, pit, dorsals, romboides, bíceps i múscul erector de la columna



Per començar, segueix les mateixes instruccions que per fer un rem inclinat. Després, flexiona un braç per tirar el colze cap enrere, al costat del lateral, fins que el pes arribi al tors. Torna a la posició inicial. Això serà una repetició. Canvia de braç, torna-hi i continua.



Fes-ho més fàcil

Fes servir una banqueta per recolzar-te. Pots mantenir una posició perpendicular amb els peus separats a l'altura dels malucs i els malucs rectes o una posició paral·lela amb els peus separats i la mà que no treballa recolzada al banc.



Fes-ho més difícil

Per treballar més el tors, pots fer un rem renegat, què és un rem altern amb una posició de planxa. Per començar, col·loca't en aquesta posició amb una manuella a cada mà directament sota les espatlles i els peus a una distància lleugerament superior a l'amplada dels malucs. Flexiona un braç per portar un colze cap enrere, al costat del lateral, fins que el pes arribi al tors. Torna a la posició inicial. Canvia de costat i torna-hi. Això serà una repetició. Si et ve de gust, pots fer una flexió entre les repeticions.