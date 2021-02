Tres senyals que indiquen que t'hauries de llevar més d'hora

T'identifiques amb el que hem dit? El pas següent per dormir bé és provar l'experiment senzill de Mah, que t'ajudarà a saber la quantitat de son que necessites. Quan tinguis vacances o dies lliures (o fins i tot si tens un horari flexible al matí), proposa't una hora fixa per anar a dormir, apaga el despertador i comprova a quina hora et despertes de forma natural. Al cap d'uns dies seguits, tindràs una aproximació de les hores que necessites per descansar bé, explica Mah. Si trobes que de sobte dorms més que habitualment (10 hores cada nit, per exemple), i presentes altres símptomes, posa't en contacte amb un especialista per saber què passa, si és depressió o es tracta d'un altre problema mèdic, suggereix Mah.



Quan sàpigues les hores de son que necessites, fes el possible per marcar-te una hora fixa cada dia per anar a dormir i despertar-te, aconsella Mah. "La tècnica del io-io", que et fa dormir més alguns dies que d'altres, pot alterar el teu rellotge biològic i donar lloc a alguns problemes de salut, com ara un augment de la pressió sanguínia i una sensació de jet lag constant. Així que, si no és que endarrereixes el despertador un dissabte per recuperar son acumulat (el que es coneix com a "privació del son"), després d'una setmana esgotadora o perquè et trobes malament, dormir més hores no és el que el teu cos necessita.



Una manera senzilla de comprovar-ho? Si passes més temps dormint, però no tens més energia. "No és convenient anar a dormir tard i despertar-te tard perquè sí, ja que pot afectar el teu rellotge", explica Mah. Per sincronitzar el rellotge, és més recomanable anar a dormir aviat que aixecar-se tard. De tota manera, has de fer el que s'adapti millor al teu horari.



Tingues en compte que el son t'ha d'ajudar a recuperar-te, recarregar-te d'energia i preparar-te per afrontar el dia. Si no funciona, probablement hauràs de pensar en un pla d'acció.