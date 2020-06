Tècniques de respiració adequades per millorar el rendiment quan corres

Aprèn què significa en realitat fer una respiració profunda i descobreix com pot ajudar-te a córrer més ràpid i durant més temps.

Potser mai penses en la respiració mentre corres, però la manera com respires pot afectar la distància i la velocitat de la carrera. A continuació t'ensenyarem les claus de la respiració diafragmàtica (és a dir, la que et fa fer inspiracions profundes amb el ventre) perquè puguis respirar millor en qualsevol situació.



Inspirar, expirar i repetir. Tothom ho fa automàticament i de forma continuada. Però és probable que la manera inconscient en què respires no sigui la més eficaç per millorar el teu rendiment i la teva salut.



"El problema és que, quan algú ens diu que hem d'inspirar profundament, no sabem què significa en realitat", ens explica Belisa Vranich, doctora en psicologia clínica i autora de "Breathing for Warriors". "Tothom assumeix que quan expandim el pit estem respirant bé", comenta.



Quan respires amb el pit, en realitat només fas servir una petita secció dels pulmons i acabes per respirar més ràpidament per obtenir més oxigen, assenyala Vranich. Això no és gens bo quan estàs corrent. "Quan la teva respiració s'accelera i és superficial, vol dir que no aportes prou oxigen als músculs", ens explica Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running. "L'instint et diu que has de fer més respiracions, la qual cosa provoca que siguin menys profundes". No obtindràs prou aire i tot et semblarà més difícil. D'aquesta manera, una cosa que semblava tan senzilla com la respiració estarà limitant el teu potencial.