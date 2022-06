Què és la música de benestar? Pot millorar la teva salut?

A les imatges de ressonància magnètica s'ha vist que la música medicinal il·lumina diverses parts del cervell, especialment el sistema límbic. "Aquesta àrea és coneguda per ser el centre emocional del cervell i té connexions amb altres parts del cervell que controlen la pressió arterial, el ritme cardíac i respiratori, i les nostres emocions", explica la doctora Veena Graff, professora ajudant d'anestesiologia i medicina intensiva a la Universitat de Pennsilvània (EUA). Dit d'una altra manera, quan escoltes música medicinal, el cervell diu al teu cos que és hora de calmar-se.



Tots els tipus de música activen la producció de neurotransmissors, com ara la dopamina i altres endorfines, que poden apujar o abaixar els marcadors d'estrès. "És per això que certes cançons ens fan sentir nostàlgia, felicitat, tristor o enuig, ens ajuden a calmar-nos o ens donen energia", explica Graff. Quan aquests marcadors baixen, "entrem en un estat de relaxació profunda que és conegut per alterar la consciència: el lloc encantador, càlid i còmode on vas quan estàs a punt d'adormir-te o quan t'estàs despertant", explica Cooper. Ser en aquest lloc no només et fa sentir bé en el moment, sinó que també "comporta tota mena de beneficis potencials per a la salut, com ara un estat mental positiu i la reducció de l'ansietat, la tensió muscular i el dolor", afegeix.



Com més "vitamines" tingui una cançó, més redueix els marcadors de l'estrès i la inflamació, afirma Graff, la investigació de la qual va descobrir que la música medicinal pot ser tan útil com la meditació a l'hora de calmar l'ansietat preoperatòria. Graff també indica que les millors vitamines inclouen ritmes de 60 a 80 pulsacions per minut, canvis de percussió mínims, melodies instrumentals i poques fluctuacions en els sons (potser, doncs, no hi entra el teu grup indie preferit, però sí la música clàssica o de ioga). Tots aquests elements ajuden el cervell i el cos a passar de l'estadi de "lluita o fugida" al de "descans i digestió".



Algunes vitamines sòniques, com la reducció gradual del ritme de la cançó, poden tenir fins i tot un efecte immediat en la reducció del ritme cardíac i la pressió arterial de la persona, segons un dels estudis de Cooper. "Els estudis al Mindlab de la Universitat de Sussex (Regne Unit) van concloure que era una ajuda a la relaxació molt potent. Tant és així, que si et sortís una d'aquestes cançons a la ràdio del cotxe, seria recomanable que t'aturessis un moment", afirma.



Les dues expertes afirmen que tot just estem començant a entendre els beneficis poderosos de la música medicinal. A mesura que avancen les tecnologies, com ara els dispositius de seguiment de la forma física, els investigadors poden mesurar dades com el ritme cardíac o la pressió arterial quan escoltes cançons per determinar quines vitamines sòniques produeixen els millors efectes. A partir d'aquí, les poden utilitzar per causar un efecte en concret, com ara el son, la tranquil·litat o la recuperació muscular després de l'exercici.