Què cal menjar per dormir millor

Potser penses en els aliments com a combustible per mantenir-te actiu, però també poden desactivar-te (en el bon sentit). "La nostra dieta està connectada directament amb el descans que podem aconseguir", afirma la Dra. Marie-Pierre St-Onge, directora de l'Sleep Center of Excellence de la Universitat de Colúmbia, a Nova York. Marie també és professora adjunta de medicina nutricional i durant més de dues dècades ha estudiat com afecta la dieta el son.



La investigació de St-Onge va demostrar que les persones que menjaven més regularment aliments rics en fibra, com ara fruita, verdures i cereals integrals tenien més possibilitats de dormir més temps, més profundament i, en definitiva, millor. Això pot ser degut al fet que molts aliments rics en fibra contenen prebiòtics, components que alimenten els bacteris bons del sistema digestiu i que poden ajudar a regular les hormones del son.



Per altra banda, una dieta amb un alt índex glucèmic, que inclou normalment aliments amb carbohidrats refinats i sucres afegits, com ara pa blanc i arròs, pastisseria i refrescos, s'associa amb un risc més alt d'insomni, segons un estudi publicat a "The American Journal of Clinical Nutrition". Aquests aliments rics en sucre poder produir pujades sobtades del sucre en sang per després caure en picat, cosa que provoca la circulació d'hormones de l'estrès que alteren el son, com ara el cortisol i l'adrenalina, afirma el Dr. James Gangwish, professor adjunt de la Universitat de Colúmbia i principal autor de l'estudi.