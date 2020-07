Podcast trained: per què dormim

L'èxit no és innat, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcasts "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



Malgrat tots els anys d'investigació, els estudis clínics i els avenços en biotecnologia, ningú ha descobert encara el motiu exacte pel qual els éssers humans dormim. Tanmateix, el doctor Matthew Walker, fundador i director del Center for Human Sleep Science de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, ho està investigant. En aquest episodi, Matthew, que també és l'autor del supervendes del New York Times "Why We Sleep" (Per què dormim), ens explica amb profunditat la manera en què el son pot millorar-ho tot, des dels nostres antulls alimentaris fins a l'estat d'ànim i els nivells d'ansietat, passant pel temps de reacció. A més, ens dona cinc consells que pot aprofitar tothom per dormir millor a la nit.