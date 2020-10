Et presentem el París Alesia FC

Ara, Ferhat fa servir el futbol per construir la seva comunitat a través del París Alésia FC, on va començar a treballar el 2014. Ferhat va créixer al 14è districte de París, on es va fundar el club l'any 1916 i on segueix jugant avui dia a l'Estadi Élisabeth. Vam veure Ferhat i l'equip l'hivern passat i, mentre caminava pels carrers del barri, assenyalava les finestres de casa dels seus pares i s'aturava per recordar com el futbol va ser la seva motivació vital com a immigrant turc.



"Si et soc sincer, tenia problemes a l'escola i, com que els meus pares no parlaven francès gaire bé, no hi havia ningú per ajudar-me", recorda Ferhat. "Era una situació complicada. Quan ets l'últim en arribar, et solen deixar de banda".



"En aquella època vaig començar a jugar a futbol. Vaig fer els primers amics, amb qui encara m'avinc avui dia. El futbol va ser la meva via d'escapament per alliberar-me i deixar de sentir que estava marginat"