Com impacta la salut intestinal en la salut en general

"Al cos, tenim tres vegades més cèl·lules microbianes que cèl·lules humanes", diu Jocelyn Harrison, dietista i cofundadora de Pacific Nutrition Partners a Los Angeles. Entre les cèl·lules microbianes hi ha virus, bacteris i fongs, mentre que el grup de cèl·lules humanes inclou els glòbuls blancs, les plaquetes, les cèl·lules cutànies, les cèl·lules sexuals i els adipòcits, entre d'altres. La majoria d'aquestes cèl·lules viuen a l'intestí gros i formen part del sistema immunitari, del metabolisme, del funcionament del cervell i de molt més.



Aquests microbis acullen organismes beneficiosos i nocius, però, en un intestí saludable, el bé supera el mal. Quan tens una dieta de bona qualitat que és rica en aliments integrals i fibra i et cuides, estableixes les bases d'un bon sistema gastrointestinal i millores la salut en general, diu Harrison.



Tanmateix, quan els organismes nocius tenen una posició més forta, es poden manifestar en forma de problemes cardiovasculars i de pes, depressió i ansietat, fatiga i inflamació. També pot causar estrès, que està associat amb mals de cap, problemes cutanis i, fins i tot, trastorns del son. Si algun d'aquests símptomes et sona i no té cap explicació, posa't en contacte amb un gastroenteròleg. D'altra banda, aquests problemes poden causar estralls en les cèl·lules microbianes, anomenades col·lectivament microbioma. Però també funciona a l'inrevés. "Si comences a guarir l'intestí, pots guarir també els altres sistemes i viceversa", diu Harrison.



Fins i tot els investigadors encara intenten comprendre del tot com funciona. La majoria dels estudis sobre els intestins s'han realitzat en animals, perquè per entendre els beneficis dels bacteris en el cervell cal un examen directe, i això no és possible en persones vives. Això és el que ens explica la doctora Monika Fleshner, professora al departament de fisiologia integrativa i al Centre de Neurociència de la Universitat de Colorado a Boulder, on ha dirigit estudis propis en profunditat. Però com més descobreixen els investigadors sobre el poder de l'intestí, més segueixen investigant com extreure'n el màxim potencial. Aquests són els seus suggeriments fins ara: