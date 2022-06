Les dues millors maneres d'assecar les sabatilles sense fer-les malbé

Algunes assecadores tenen una reixeta d'assecat dissenyada per al calçat, però només serveix per a alguns tipus de sabatilles, com les de cotó o lona.També t'has d'assegurar que fas servir un programa de temperatura baixa perquè no es facin malbé.Si la teva assecadora no té reixeta, pots penjar les sabatilles a la porta pels cordons.Fins i tot amb aquestes precaucions, les sabatilles no et duraran tant si les poses a l'assecadora de roba.És millor eixugar les sabatilles amb el mètode del paper de diari o amb un ventilador.