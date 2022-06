Més enllà de l'estil: Momo Hassan-Odukale redefineix la moda nigeriana

Però per a Momo hi va haver altres motivacions per tornar a Nigèria. A Lagos pot estar més a prop del talent local, que la motiva i la inspira. És per això que MOMO, el seu estudi creatiu, que ofereix serveis d'assessorament, estilisme i direcció creativa, va néixer el 2019. En aquesta entrevista, ens parla del seu viatge de Los Angeles a Londres i, després, a Lagos, i de com està treballant per canviar tant la percepció global com local de la moda africana.