Noves guanyadores: Megan Rapinoe i Sue Bird.

Sue Bird i Megan Rapinoe han definit l'èxit i la longevitat en l'àmbit dels seus esports respectius, però el llegat del seu projecte va molt més enllà.

Les atletes es converteixen en noves triomfadores quan inspiren els membres de la propera generació. En una xerrada especial amb Sue i Megan, aquestes dues atletes ens expliquen com va canviar l'esport les seves vides.

SUE: Per on començo?

MEGAN: Jo sempre acabo fent referència a un fet, i és que les dones atletes creixen en un entorn únic, sobretot les atletes d'elit. Llevat d'algunes experiències com la meva a la selecció dels EUA o la de la Sue a la WNBA i a la selecció de bàsquet, no és habitual que les atletes d'elit tinguin un contacte proper amb altres atletes femenines d'elit del mateix àmbit. Normalment ets tu sola o bé tu i una altra. Aquesta ha estat l'estructura que he tingut sempre jo.

SUE: Jo trobo que és una combinació de tot plegat. Estàs envoltada de persones que també són supercompetitives, i potser encara més agressives i ambicioses que tu. I, d'altra banda, hi ha la qüestió del que em defineix com a persona: qui soc, què em preocupa, quins valors tinc i com afronto les situacions, siguin les que siguin. L'esport m'ha ensenyat tot això i m'ha donat tota una filosofia de vida.

MEGAN: Al final, tot es reflecteix en la teva manera de conviure amb altres persones al món, i de gestionar el conflicte i les diferències d'opinió. Més enllà de l'espai segur que compartim, hi ha més gent que viu les mateixes experiències i et pot fer adonar que és totalment normal sentir-te com et sents. Per exemple, en el cas de tots els temes relacionats amb l'esport femení, com la falta de representació i d'inversió. Et pots trobar amb altres persones que se sentin o s'hagin sentit exactament igual que tu".

SUE: És una experiència compartida.