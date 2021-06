Mans a l'obra: com fer materials biodegradables

Consell 2: utilitza només ingredients naturals que tinguis a prop

"Has de crear els teus propis colorants, i per a això has de fer moltes proves", explica la Rikke sobre la seva norma a l'hora d'utilitzar ingredients que es troben a casa.



Els seus experiments l'han ajudat a descobrir altres finalitats per a coses que tenia per casa, com ara les algues: "tenen molts avantatges, com ara que absorbeixen el carboni de l'atmosfera i són biodegradables. A més de ser comestibles, et permeten crear materials i serveixen com a aglutinant".



Si vols un toc estètic, pots bullir flors de colors intensos amb sal per extreure colorants naturals. "Per a mi, el color endolceix el que veiem. No m'imagino un món sense color", explica la Rikke, que ja té al cap un altre experiment per reutilitzar les seves pròpies creacions. "Seria increïble poder crear colorants a partir de biomaterials".