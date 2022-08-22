La història de les Tigerbelles, segons Chandra Cheeseborough

Pòdcast Trained: Crear un llegat amb la Coach Cheese
Consells
Aquest club d'atletisme és al cor de la història esportiva. L'antiga membre Chandra Cheeseborough ens explica com continua amb les seves tradicions.
"Trained" és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
Tot i que avui dia gairebé no se'n parla, les Tigerbelles, l'equip femení d'atletisme de la Universitat Estatal de Tennessee, és un dels clubs esportius amb més talent de la història d'aquest estat. Durant el regnat de l'entrenador llegendari Ed Temple, l'equip, format tradicionalment només per persones negres, va portar 40 atletes a la gran competició internacional, que es van endur 23 medalles. Moltes d'aquestes atletes procedien d'estats del sud dels EUA, on les lleis defensaven la segregació racial abans de l'entrada en vigor del Títol IX. Una d'aquestes velocistes revolucionàries és la medallista olímpica i directora d'atletisme de la Universitat Estatal de Tennessee Chandra Cheeseborough, coneguda com a Coach Cheese. En aquest episodi, la campiona conversa amb la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos històries sobre la seva experiència amb les Tigerbelles i relatar-nos com la va impactar Ed Temple com a atleta i com a entrenadora d'èxit. També ens descriu com manté viva la història del club i dona consells per als altres atletes que vulguin deixar empremta.
"No pots entrenar el coratge. Se n'ha de tenir i prou. Prefereixo una persona amb molt de coratge que una que tingui talent. La primera acabarà superant la segona algun dia".
Chandra Cheeseborough
Antiga membre de les Tigerbelles i directora d'atletisme de la Universitat Estatal de Tennessee
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