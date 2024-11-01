La història de les Blazer
Department of Nike Archives
Descobreix els detalls del llançament de les sabatilles Blazer a la dècada del 1970.
La història de les Nike Blazer neix al començament dels anys 70. Les sabatilles porten el nom d'un equip de bàsquet professional local de Nike, els Portland Trail Blazers, que feia poc que s'havia unit a la lliga. De fet, segons el Department of Nike Archives, un parell d'integrants de l'equip van ser els primers professionals de tots els esports a lluir l'Swoosh.
Les primeres sabatilles que van portar van ser un prototip de les Bruin del 1972. Les Bruin i les Blazer solen confondre's perquè són molt semblants, però les Blazer també van trepitjar la pista el desembre de 1972.
Un catàleg de l'època deia: "Les Blazer HT, resistents i ben construïdes per oferir la màxima subjecció i comoditat, són l'elecció dels campions de costa a costa". La "part superior de pell de vedell de gran qualitat" s'unia a la sola mitjançant un procés de vulcanització (un forn gegantí enganxa mitjançant calor la part superior i la sola exterior de goma), que només unes poques fàbriques japoneses podien fer en aquell moment.
Poc temps després del seu llançament, tant les Bruin com les Blazer es van llançar en pell d'ant "amb colors fets per guanyar", però no seria el seu últim moment de glòria.
Quan l'estrella del bàsquet professional George "The Iceman" Gervin es va unir a la lliga, ell portava una altra marca de sabatilles. Gervin es va convertir en el primer atleta de Nike a rebre unes sabatilles "exclusives per a jugadors". Aquestes Blazer presentaven la inscripció "ICEMAN" al taló, on normalment hi deia "NIKE".
A mesura que Nike avançava en la tecnologia de les sabatilles de bàsquet, la comunitat de skaters va començar a fer servir les Blazer i les va popularitzar fora de la pista. Però no va ser fins al 2005 que Nike SB va crear unes Blazer específiques per a l'skateboard.
A partir d'aquí, tant la versió SB com l'original van triomfar, cosa que va generar col·laboracions molt buscades al llarg dels anys.
El 1973, l'anunci imprès anterior va ser un dels primers a presentar productes Nike de manera destacada, com les Blazer, les Cortez, les Greco i altres sabatilles Nike.
Durant més de cinc dècades, les Blazer han perdurat com unes sabatilles icòniques amb un disseny gairebé intacte. No hi ha gaires sabatilles que hagin començat a principis dels anys 70 i que puguin presumir d'aquest llegat.
A continuació, descobreix desenes dels últims models de les Nike Blazer.