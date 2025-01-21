Posa't en marxa amb rapidesa i facilitat amb les Zion 4 de la franquícia Jordan
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El disseny perfeccionat de la quarta edició de les Zion manté la força i la velocitat increïbles d'aquestes sabatilles exclusives i n'augmenta l'amortiment i la durabilitat.
- El disseny de les noves Zion 4 de la franquícia Jordan se centra en la força i la velocitat que caracteritzen l'estil de joc de la superestrella de l'NBA Zion Williamson.
- Entre els elements més destacats hi ha una sola exterior amb disseny computacional que augmenta la durabilitat a la pista, una entresola Cushlon 3.0 incorporada i una unitat Air Zoom Strobel parabòlica de llargada completa per oferir un amortiment elàstic amb doble capa.
- El quart model exclusiu de Zion es llançarà aviat a jordan.com i en botigues seleccionades.
La franquícia Jordan incorpora una quarta edició de les Zion a la línia de sabatilles de bàsquet exclusives. Les Zion 4 s'han creat per reforçar la combinació de força i velocitat que distingeix Zion Williamson, jugador dels New Orleans Pelicans, i posen encara més èmfasi en la comoditat i la durabilitat.
Aquestes sabatilles de perfil baix, pensades per ajudar els jugadors i les jugadores a posar-se en marxa ràpidament i a fer canvis de moviment amb facilitat, mantenen l'entresola incorporada de les seves predecessores i continuen oferint la mateixa reactivitat, subjecció i protecció contra impactes. La nova versió inclou diverses millores que segur que captaran l'atenció de les persones que busquin unes sabatilles còmodes i duradores.
Entre els nous elements d'aquestes Zion hi ha una actualització de l'entresola incorporada Cushlon 3.0, situada sobre una unitat Air Zoom Strobel parabòlica de llargada completa. Aquesta combinació ofereix un amortiment de doble capa que permet moure's ràpidament i aterrar amb suavitat després dels salts. La sola de disseny computacional proporciona més durabilitat a les zones de gran desgast i augmenta la tracció allà on més es necessita.
A més de les noves característiques funcionals, el model també incorpora diverses combinacions de colors elegants i amb molt d'estil. Les sabatilles es llançaran en Damascus Steel, una combinació de colors vistosa amb una mescla impressionant de tons de color platejat, negre, groc pàl·lid i verd.
També sortiran dues combinacions de colors més, que ampliaran els motius que ja van presentar les Zion 3. La combinació elegant Mud to Marble està formada pel to Chocolate Brown i es reforça amb el color verd pàl·lid. Fa referència a l'esforç de Zion Williamson per "sortir del fang", una expressió que va fer servir per descriure el seu trajecte des d'un poble de Carolina del Sud fins a l'NBA. El disseny Forged in Fire, en canvi, consisteix en una combinació potent de tons taronja, negre i blanc, i simbolitza el recorregut que ha fet l'estrella del bàsquet des dels seus orígens humils fins a l'èxit. A més d'aquestes combinacions de colors, també n'hi ha una altra de prevista en blanc i negre, que afegirà un toc clàssic a la línia Zion 4.
Les Zion 4 estaran disponibles aviat a jordan.com i en botigues seleccionades.