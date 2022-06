Com l'exercici millora la salut mental, segons la Dra. Jennifer Heisz

Quan la Dra. Jennifer Heisz va decidir completar un gran campionat de l'esport, no ho va fer només per destacar. Després de passar anys investigant com l'exercici pot combatre l'ansietat i la depressió, Heisz volia sentir-ne els efectes per si mateixa. Després, tant el seu laboratori com els gimnasos van haver de tancar a causa de la pandèmia, i es van cancel·lar les competicions. Enmig de tota aquesta situació d'estrès i incertesa, va organitzar la seva pròpia competició esportiva i la va completar tota sola. Durant aquesta experiència, va descobrir la paradoxa de la pandèmia: la salut mental és un factor motivador i una barrera per a l'exercici. En aquest episodi, la Dra. Heisz s'uneix a Jaclyn Byrer per començar una nova minisèrie sobre salut mental i explicar què podem fer quan l'ansietat fa que no tinguem ganes de fer exercici. També ens ofereix un curs intensiu sobre els processos que tenen lloc al cervell i al cos quan patim d'ansietat, estrès o depressió, i com l'exercici en pot prevenir els símptomes. En parlar en detall dels resultats de les seves investigacions científiques i de la seva experiència atlètica, també ens demostra que no és necessari entrenar-se per a una gran competició esportiva per estimular el cervell; només cal moure's una mica cada dia.