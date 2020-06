Com fer l'exercici de l'insecte mort: pas a pas

Activa i estabilitza el tors per millorar el moviment i evitar lesions.

L'exercici d'insecte mort fa que la ment i el cos treballin en equip. No et deixis enganyar per la seva senzillesa, és un exercici de baix impacte, però de gran rendiment per a qui es pren el temps per fer-lo bé.



L'insecte mort és un dels exercicis de pes corporal més enganyosos: no sembla un moviment exigent, però quan es fa correctament (és a dir, lentament i controlada), electrifica el tors, esgotant els músculs de la zona ràpidament. Aquest exercici de baix impacte és un dels favorits d'entrenadors i fisioterapeutes perquè enforteix les abdominals sense carregar l'esquena i posa a prova l'estabilitat, la coordinació i la concentració. Aquí, la Nike Master Trainer Kirsty Godso, comparteix per què i com hauries de fer l'insecte mort.