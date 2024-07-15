Nike inicia la seva primera exploració del disseny circular amb les sabatilles ISPA Link Axis
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Les sabatilles estan fetes amb el nombre mínim possible de materials i totes les peces es poden reciclar.
- Nike és una marca pionera en el disseny circular de sabatilles, que ha culminat amb la creació de les ISPA Link Axis, les primeres d'aquest projecte.
- Estan confeccionades amb el mínim de materials i no tenen cola, i totes les parts es poden reciclar.
- Aquestes sabatilles són el primer pas de l'empresa cap al disseny circular, un procediment que evita que es generin residus.
Nike ha presentat les sabatilles ISPA Link Axis, la primera edició del projecte de disseny circular de l'empresa, que s'integra en un sistema cíclic per evitar la generació de residus. Nike, que té l'objectiu de protegir el planeta i el futur de l'esport, ha investigat com pot confeccionar unes sabatilles que es puguin reciclar totalment. El resultat són les ISPA Link Axis.
Aquestes sabatilles s'han fabricat amb el mínim de materials possible i sense gens de cola. Segons ha anunciat l'empresa en un comunicat de premsa, les ISPA Link Axis "tenen una part superior de material Flyknit 100 % reciclat que s'ha dissenyat per ajustar-se a la sola exterior amb precisió. Els elements de poliuretà termoplàstic 100 % reciclat es van obtenir a partir de restes de materials de cambres d'aire".
El disseny d'ISPA gira al voltantd'un dels principis del disseny circular més complicats, el "desmuntatge". L'objectiu d'aquestes sabatilles era que es poguessin desmuntar i reciclar completament. "Amb unes sabatilles que es puguin desmuntar, reduïm l'empremta de carboni del producte i obrim noves possibilitats de cara al seu cicle de vida", va dir l'empresa en el mateix comunicat. L'equip es va centrar a fer que el producte es pogués separar i que cada component fos reciclable. Amb les ISPA Link Axis, aquest concepte s'ha fet realitat.
Les ISPA Link Axis van llançar el 12 de setembre en una combinació de colors en Total Orange i Sonic Yellow, i estan disponibles a l'SNKRS App. Aquí podràs trobar més informació sobre la iniciativa d'ISPA.