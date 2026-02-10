Les Air Jordan 6 Infrared són pura nostàlgia
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Les Air Jordan 6 Infrared s'inspiren en un model inèdit de fa més de 30 anys.
Trenta-cinc anys després del seu llançament el 1991, les Air Jordan 6 Infrared tornen amb un toc únic el dia de Sant Valentí del 2026.
Les Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no són un parell de sabatilles qualsevol. Estan inspirades en un model del 1999 inèdit que el públic no ha vist mai fins al seu llançament el 2026.
Els aficionats al bàsquet saben que les Air Jordan 6 Infrared van guanyar popularitat després que Michael Jordan portés les sabatilles icòniques durant els playoffs de 1991, quan va guanyar el seu primer campionat.
Terrance Harvey, expert en calçat de la franquícia Jordan, diu que des que Michael Jordan va portar les icòniques sabatilles durant el partit del 1991, les Air Jordan 6 Infrared "representen la grandesa".
"És la peça central de la col·lecció Infrared", afirma Terrance. "Estic emocionat perquè aquesta icona reinventada inspiri els fans a esforçar-se sempre per arribar ben lluny".
Les AJ6 Infrared, dissenyades originalment per Tinker Hatfield, han tingut diversos llançaments al llarg dels anys, el primer l'any 2000.
No obstant això, una versió es va mantenir en secret durant gairebé tres dècades: una mostra de les Infrared que va aparèixer en un catàleg de previsualització de temporada del 1999 abans de retirar-se de la producció. El que distingia aquesta versió era la col·locació del to Infrared. A diferència d'altres models, en aquestes sabatilles, el color Infrared viu i cridaner s'estenia a la major part de l'entresola en lloc de reservar-se per al taló i algunes parts de la punta.
Les Air Jordan 6 Infrared "Salesman", que es llancen per primera vegada la primavera del 2026, donen vida a aquesta mostra.
El to Infrared representat a les "Salesman" s'ha dissenyat mitjançant l'estudi dels parells originals del 1991 i 2000. Les "Salesman" també són les primeres AJ6 que no són fruit d'una col·laboració i que s'assemblen més a les sabatilles que Michael Jordan va portar durant aquell partit emblemàtic del 1991.
Per aconseguir-ho, hem reconstruït la puntera perquè s'assemblin més a les sabatilles que MJ portava a la pista. També hem elevat 2 mil·límetres la llengüeta de les "Salesman" per imitar més de prop totes les sabatilles AJ6 que va portar MJ.
Les Air Jordan 6 Infrared "Salesman" fan una picada d'ullet al disseny del 1999 que es va mantenir en secret durant tant de temps: inclouen el text de la mostra imprès a la zona de l'interior del turmell. També tenen una etiqueta de fàbrica i un embalatge que imita el dels models de sabatilles que s'envien per revisar. Normalment, les sabatilles empaquetades d'aquesta manera es fan servir per vendre-les a distribuïdors, no al client final. Per tant, l'embalatge és una clara referència al fet que les Air Jordan 6 Infrared "Salesman" s'inspiren en una mostra que no s'ha llançat mai.
Les Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no són unes sabatilles més. És un model perdut amb molta història que finalment té el seu moment, dins i fora de la pista.
Les Jordan Brand AJ6 Infrared "Salesman" es llancen el 14 de febrer del 2026 a Nike.com i en determinats distribuïdors.