Jordan i Levi's col·laboren per fer realitat noves combinacions de colors de les Air Jordan 3 i una col·lecció de roba

La franquícia Jordan i Levi's s'associen per llançar nous estils i una col·lecció de roba Air Jordan 3
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L'última col·laboració d'aquestes dues marques emblemàtiques ret homenatge al paper destacat que han tingut dins del món de la moda, l'esport i la cultura popular.
- La darrera col·laboració de la franquícia Jordan i Levi's ofereix calçat i roba que combina la cultura esportiva amb l'estil urbà i ret homenatge al llegat de totes dues marques.
- La col·laboració se centra en les Air Jordan 3 reinventades, amb quatre combinacions de colors úniques que celebren les diferents comunitats i els moments històrics de la moda, l'esport i la cultura popular.
- La col·lecció de roba que l'acompanya inclou nou peces atractives (des de jaquetes fins a samarretes) amb elements de disseny únics que sens dubte evoquen la nostàlgia.
- Els nous estils Jordan Brand x Levi's es van llançar el 24 de gener de 2026.
La franquícia Jordan i Levi's s'han associat per crear una nova col·lecció de calçat i roba. La col·laboració, que combina l'esport amb l'estil, ret homenatge a la història compartida de totes dues marques, que ha estat adoptada tant per artistes com per atletes. La col·lecció evoca la nostàlgia dels anys 90 amb un toc de dissenys clàssics (incloent-hi les Air Jordan 3), i uneix la història de Levi's com a líder del denim amb el llegat de la franquícia Jordan en el bàsquet i la moda urbana.
"La franquícia Jordan i Levi's representen molt més que icones de la moda i l'esport: són líders culturals que han establert contínuament l'estàndard de la creativitat i l'expressió personal", afirma Nico Fearn, director general d'energia de la franquícia Jordan.
La col·lecció se centra en una reinvenció de les Air Jordan 3 en diversos dissenys únics que celebren diferents comunitats i moments reconeixibles de la història de totes dues marques. Les quatre combinacions de colors inclouen:
- Rigid: un disseny sorprenent amb panells de denim anyil de primera qualitat i un estampat d'elefant negre sobre negre reconeixible.
- Black: un look elegant i monocromàtic que consisteix en pell negra esmerilada, panells de denim negre i una avantguardista peça de denim negre brodada al taló amb la marca Nike Air.
- Year of the Horse: un homenatge al calendari lunar amb elements com el denim rígid sense descolorir i panells de pèl de poni de primera qualitat.
- LA Exclusive: un disseny definit per la pell esmerilada i els detalls de denim blau.
"Reinventar les Air Jordan 3, una de les sabatilles més icòniques de la història, a través de la perspectiva de Levi's ens va permetre crear un model que celebra la profunda connexió de totes dues marques amb moltes subcultures", afirma Leo Gamboa, vicepresident de col·laboracions de Levi's.
El rebombori que envolta la col·lecció es va desencadenar en gran manera per una campanya amb artistes i atletes llegendaris que comparteixen una connexió única amb les marques. Entre ells hi ha el cineasta Spike Lee, que va ajudar a donar vida a la campanya "Button Your Fly" de Levi's a principis dels anys 90 (que es va consolidar per sempre en la cultura popular), i el percussionista Jay Wright, el pare del qual, Larry Wright, va participar en la campanya original.
La col·lecció va més enllà del calçat i inclou roba amb nou peces versàtils i atractives, com ara una samarreta que reinventa els elements gràfics originals de "Button Your Fly" i combina Sportswear i roba urbana amb elements clàssics de les dues marques i de la cultura esportiva.
Les jaquetes inclouen Jordan Brand x Levi's Pinnacle Varsity Jacket, un disseny atrevit per a qui busca un estil més original. Està confeccionada amb llana melton i presenta mànigues de pell, un folre de setí embuatat i un pedaç que representa un vaquer muntant un toro, una picada d'ullet al llegat de Michael Jordan amb els Chicago Bulls.
La col·lecció també inclou una jaqueta de disseny cropped de denim negre desgastat, amb un ajust relaxat i un logotip Wings extragran a l'esquena; una sobrecamisa de denim anyil desgastat amb detalls de pell de porc i blat daurat característics de Levi's; i una còmoda dessuadora amb caputxa de teixit Fleece de color negre vintage desgastat, amb una cremallera bidireccional i motius que representen totes dues marques.
També hi ha altres peces de denim, com ara uns texans amples de color negre inspirats en el model Levi's 578 amb un interior del camal allargat o uns pantalons curts de denim anyil desgastat extraamples amb plecs profunds.
A més, la col·lecció inclou una gorra texana amb un brodat Air Jordan, Red Tab a la visera i acabats metàl·lics Nike Air Antique Brass, així com una samarreta de futbol de disseny cropped i ample marcada per panells de color vermell mat i brillant en contrast amb una etiqueta teixida Nike x Levi's.
"Des de la confecció en denim fins a la jaqueta universitària que ret homenatge al llegat dels Bulls d'MJ, totes les peces d'aquesta col·lecció representen la grandesa compartida que s'ha teixit tant a Levi's com a Jordan, una grandesa adoptada durant generacions", afirma Leo.
Els quatre dissenys exclusius Jordan Brand x Levi's Air Jordan 3 s'han llançat entre finals de gener i principis de febrer de 2026. La col·lecció s'ha llançat amb la combinació de colors Year of the Horse el 24 de gener de 2026 a la Xina, abans de sortir al Japó i Corea el 30 de gener. Les combinacions de colors Black i Rigid i la col·lecció completa de roba s'han llançat exclusivament a San Francisco el 5 de febrer per a la Super Bowl LX, mentre que la combinació de colors LA Exclusive arriba el 13 de febrer durant l'NBA All-Star Weekend a Los Angeles.
La col·lecció completa es llançarà a tot el món el 20 de febrer de 2026 a Levi.com, l'aplicació Levi's, SNKRS i a determinades botigues Levi's i Jordan Brand.