Mou-te amb confiança i control amb les Luka 5 de la franquícia Jordan

Presentem les Luka 5: mou-te amb confiança i control
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Les Luka 5 de la franquícia Jordan incorporen diverses millores intel·ligents que ofereixen més propulsió i estabilitat, a més d'una sensació de més proximitat a la pista.
- Les Luka 5 de la franquícia Jordan, les darreres sabatilles exclusives de Luka Dončić, estan dissenyades per a canvis de direcció ràpids i atacs sorprenents.
- Són flexibles però estables, i proporcionen l'equilibri i el control necessaris per fer el pas enrere característic de l'estrella.
- Les Luka 5 inclouen una unitat Zoom Strobel completa per a més reactivitat i una ISOband per a més control.
- Les sabatilles es llançaran el 8 de gener de 2026 a Jordan.com i en algunes botigues seleccionades.
Per als atletes que s'atreveixen a fer el seu propi salt amb un pas enrere com Luka Dončić, la franquícia Jordan presenta les Luka 5. L'última versió són les mateixes Luka que tant agraden als fans, però amb millores clau que ajuden els atletes a imitar els moviments més característics de l'estrella.
Aquests moviments es basen en diverses tecnologies addicionals. Inclouen la primera unitat Zoom Strobel de longitud completa de la línia Luka per impulsar el peu cap endavant amb més potència. Una ISOband que sembla estar perfectament integrada a les sabatilles aporta més estabilitat i control alhora que permet agafar impuls des de múltiples angles. A més, l'entresola ultra suau d'escuma Cushlon 3.0 et farà sentir com si estiguessis caminant sobre núvols.
"Treballar amb la franquícia Jordan en les Luka 5 consistia a crear una cosa que s'adaptés al meu joc i que continués evolucionant amb mi", diu Luka. "La unitat Zoom Strobel de longitud completa i la ISOband m'ofereixen més impuls i control perquè pugui atacar des de qualsevol punt de la pista. Cada vegada que em cordo les sabatilles, sé que estic a punt per jugar".
Les noves tecnologies de les Luka 5 es combinen amb un aspecte i una sensació familiars per oferir una actualització emocionant.
Igual que les seves predecessores, les Luka 5 mantenen la mateixa sensació familiar a la pista, capacitat de desacceleració i maniobrabilitat. El disseny de perfil baix de les Jordan Luka 5 apropa encara més el peu a la pista, mentre que el seu patró de tracció amb disseny d'espiga de longitud completa amb goma HART ajuda a fer aturades ràpides en rodó.
El nou model també incorpora la ISOplate patentada per la franquícia Jordan, una tecnologia de la línia Luka dissenyada específicament per oferir una estabilitat i una rigidesa a la torsió excepcionals per mantenir els peus ben fixats. Quan es combinen amb la ISOplate característica de la línia, les noves tecnologies aporten una sensació de control de 360 graus, cosa que converteix les Luka 5 en el calçat ideal per a canvis de direcció ràpids i inesperats en diverses direccions.
Pel que fa a l'estil, les Luka 5 es presenten en la combinació de colors Venom, Illusion Green i tocs de negre. Més endavant llançarem altres dissenys distintius que fan referència al joc de l'estrella dels L.A. Lakers.
Les Luka 5 de la franquícia Jordan arribaran a Jordan.com i a determinades botigues el 8 de gener de 2026.